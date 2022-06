Poemas y biografía del escritor costarricense Calú Cruz Poesía Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de junio de 2022, 11:46 h (CET) El beso

El beso yace en tu piel sin pensarlo. Asoma por entre tus poros y clama mi exclusividad. No hay más dueña de él que vos, nadie merece más mi secuestro de ensueño en esta tierra bendita de Adán. Y te encuentro íntegra en medio de mil ocasos y sabés que sin decirlo mis labios lloran el néctar para tu boca. Es el beso como hace siglos, es el beso como ahora o ayer... Nos encuentra desnudos del alma y con mil incendios por dentro. Nos encuentra en lugares donde antes creíamos que solo habitaba Dios.

Infarto

(Poema para cuando la vista se limita al punto exacto de la nariz) Qué infeliz el hombre que encierra en la bóveda del pecho su desgracia: En la hora pactada levanta sus manos tiesas como patas de cangrejo y, luego, las lleva al punzón de sus entrañas. Solo entonces abre la boca de labios remolacha hurgando vida entre la muerte, pero recibe el rayo fulminante para su tic-tac interno hasta que roe la sal. Ya de turbia mirada, contempla el cruel chiste: sus manos de cal buscando la órbita del cielo. Hombre, mujer… Todo árbol se desploma hasta morder el suelo y el hombre es el animal más débil, los dioses son solo un invento.

Ultraje

En la esquina de siempre yace el abismo y la noche lo esconde entre sus tenues sombras. Dicen que antes de luz hubo oscuridad y en ella anidaron cientos de oraciones y plegarias… Los últimos gemidos de los ángeles. Y ahora, con infinidad de santos para cada necesidad, y en cada postalita coleccionable que vende el cura… no hay consuelo. Los creyentes se fueron en marcha con su redoblante monótono por rumbos desconocidos que conducen al infierno. Aquí estoy, sola, sin Dios, y a eso que le llaman demonio le hallo rostro de violador de mi violador. Repaso cada grieta de la pared que lleva al columpio de la araña. No hay virgen No hay Dios No hay pureza y tampoco plegaria.

Sobre el autor: Óscar Leonardo Cruz Alvarado mejor conocido como Calú Cruz (nació en Tuetal Sur de Alajuela el 27 de junio de 1987). Es narrador, poeta, docente y gestor cultural. También, es presidente y coordinador del Colectivo Cultural Birlocha y la Birlocha Literaria, ambas realizadas en Orotina. Además, Calú es el coordinador de la Unión Hispana Mundial para la provincia de Alajuela. Actualmente, ha sido designado Coordinador Ejecutivo, Embajador Cultural Itinerante y Embajador Emérito Colegiado por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo (CONLEAM) con sede en Argentina. Además, Calú obtuvo el tercer lugar en el Concurso Brunca 2014, categoría cuento. Pero, más recientemente, obtuvo el primer lugar en la misma categoría en 2021. Ha escrito cuatro libros de cuentos: Cuentos de mamá muerte (2012), La corrosión de los entes (2016), El eco de los durmientes (2018) y La sociedad de las moscas (2021). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Poemas y biografía del escritor costarricense Calú Cruz Poesía Trashumantes y poetas Somos lo que somos por decisión propia, no por designio, algunos lo asumimos, otros, la mayoría, viven hundidos en la resignación “El juego incalculable del lenguaje reengendrándose a sí mismo” Entrevista al poeta argentino Roberto Cignoni Casi nunca Poema ​Familia gatuna Consecuencias de la pérdida de Minio