La filmografía de Lars von Trier regresa a los cines españoles en el ciclo "Lars von Trier By Filmin" En julio y agosto diversas ciudades españolas acogerán este ciclo que reestrena los 14 largometrajes del director danés

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de junio de 2022, 10:27 h (CET)

El cine del director danés Lars von Trier será protagonista este verano en los cines españoles. Filmin reestrenará a lo largo de los meses de julio y agosto, en diversas ciudades del país, los 14 largometrajes dirigidos hasta la fecha por Von Trier, uno de los padres del manifiesto Dogma 95, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2000 con "Bailar en la oscuridad", y autor de una filmografía única que le han convertido en uno de los directores clave del cine contemporáneo.

El ciclo vendrá acompañado de una promoción especial para aquellos que vayan a ver al menos cinco de las películas. Los que adquieran cinco entradas o más obtendrán una tarjeta de rascar para tener un registro de aquellos films que vayan viendo, una bolsa de regalo y un mes de suscripción a Fimin. Todas las proyecciones vendrán precedidas de una breve presentación de la película a cargo de los críticos de cine Quim Casas, Eulàlia Iglesias y Sergi Sánchez.



Estas son las 14 películas que integran el ciclo "Lars von Trier By Filmin":

- El elemento del crimen (1984)

- Epidemic (1987)

- Europa (1991)

- Rompiendo las olas (1996)

- Los idiotas (1998)

- Bailar en la oscuridad (2000)

- Dogville (2003)

- Manderlay (2005)

- El jefe de todo esto (2006)

- Anticristo (2009)

- Melancolía (2011)

- Nymphomaniac Vol. 1 (2013)

- Nymphomaniac Vol. 2 (2013)

- La casa de Jack (2018)



El ciclo podrá verse en los cines Golem de Madrid, Pamplona y Bilbao; en el Cine Broadway de Valladolid, y en más ciudades que se irán sumando en las próximas semanas.

