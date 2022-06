​Se buscan adoptantes comprometidos

En adopcionsvacaloura@gmail.com podrás hacerte con alguno de los animales de una granja de cría en Galicia. Estos animales necesitan adoptantes pronto o casa de acogida para no morir. La granja no se hará cargo de ellos y ya nunca lo hizo porque sus condiciones en general dejan mucho que desear. Mejor no comentar demasiado, pero si buscan, encontrarán información.



Si vas a ser un dueño responsable o sabes de alguien que desee serlo, no dudes en comunicarte con ellos, este Santuario Animal estaría muy triste si no puede arrimar el hombro para ayudar a todas esas almas que no conocieron más que el tormento, la exploración y el abandono.

Tienen diferentes especies, los conejos son preciosos y cualquiera de ellos serán parte de tu familia, de tu quehacer diario, tu vida.

Una comunicación por email y verás sus fotos. Los animales son parte de la Creación de Dios, llegaron a la vida antes que el hombre. Dios ama a los animales y no hay más que ver que el Espíritu Santo se representa en forma de paloma blanca para saber hasta dónde ha llegado su sello. En el Arca de Noé, ellos no fueron indiferentes a Dios y en el Jardín del Edén hay textos que dicen que todos los seres de la Creación, podían hablar.

En la película "Un niño llamado Jesús" nos muestran a un pequeño que convertía el barro en pájaros y deseaba comprar palomas enjauladas para liberarlas al igual que decía a su padre, José, que Dios no deseaba sacrificios con ninguno de ellos.

Espero que medites sobre el tema y pongas tu grano de arena siempre que sea para sacarles de esas jaulas y salvarlos, como es lo correcto, seguro que entre todos podremos.