Maestros Pertenezco a una saga de docentes. Mi madre era maestra, tengo tres hijos maestros y ayer asistí a la graduación como Maestro de Educación infantil de mi nieto mayor: Iván Manuel Montes Cleries

lunes, 27 de junio de 2022, 09:50 h (CET) Han transcurrido muchos años desde aquellos primeros días del verano de 1936 en los que mi madre recibió el título de maestra en aquella vieja escuela Normal de la Plaza de la Constitución. Los avatares de la vida la apartaron del magisterio hasta que muchos años después se reintegró a la docencia hasta que se jubiló. Tres de mis hijos siguieron la estela de su abuela y se convirtieron en profesores de EGB, maestros o como se les llame ahora. La cadena familiar agregó ayer un nuevo eslabón en la figura de mi nieto Iván. Un maestro que viste el cargo con su apariencia de profesor despistado y una excelente formación como pedagogo y pianista. Asistir a la graduación de un nieto, al que anteayer paseabas en un carrito de bebé, te transmite un sentimiento de orgullo inenarrable. Una sensación de deber cumplido y la confirmación de que todos los esfuerzos propios y de todos los tuyos han obtenido su recompensa. Mi buena noticia de hoy me la transmiten esas oleadas de jóvenes universitarios que cada año se incorporan a la vida laboral o docente de nuestro país. Es una gran noticia el gran aumento de jóvenes que realizan sus estudios universitarios en una buena mayoría. Aun recuerdo la graduación de apenas una docena de alumnos que terminaron conmigo el profesorado mercantil. Unos tiempos en los que solo se podía estudiar en Málaga: Comercio, Peritos industriales o Graduados Sociales. Han cambiado los modos y las modas. Los atuendos y los discursos. El acto de graduación estuvo lleno de desparpajo y libertad de expresión. Risas, llantos, agradecimientos a las familias y al profesorado y monólogos televisivos. Pero detrás de todo esto una excelente formación. Un canto a la libre enseñanza, lejana del adoctrinamiento y abierta a los nuevos tiempos. Una riada de nuevos patrones que encauzarán el navegar de las generaciones venideras por la difícil singladura vital que se les avecina. Un par de cientos de jóvenes serios y formados que saben compaginar la enseñanza con la educación y la formación en valores. Espero que los políticos los dejen hacerlo. Que les ofrezcan menos nuevos planes de enseñanza y más medios de todo tipo. Comentarios Casas Viejas 27/jun/22 19:18 h. "Hay billetes de 1.000 pesetas pero yo no los he visto", decían los maestros en los 60. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa lo dice todo de los maestro. En mulo o burro en cualquier estación del año de pueblo en publo. Pero es que los maestros han tenido la negra. Durante la guerra fueron perseguidos a muerte. Acabada la guerra expulsados de la carrera para siempre. Hay un libro impresionante escrito por la que fue jefa de los informativos de antena 3, mas conocida como la "Albóndiga". No recuerdo el nombre. En su libro cuenta las perrería que sufrieron, antes, durante y despues de la puta guerra. Me alegro por la ilusión y esperanza del articulista en la juventud. Pero que pierda toda esperanza. Por lo menos hasta que no se acabe ese puñetero 76% que no cree en la justicia. Por eso es tan importante que el TJUE nombre al jerezano Pedro Pacheco como Observador Avanzado para Asuntos de justicia en el Sur de Europa. Con especial vigilancia en la Andalucía del voto cautivo. No hay que olvidar al inspector de sanidad Carlos Yañez, el que destapó el caso "iDental", en sus 26 clinicas se extraían dientes sanos para cobrar los implantes. La JA le abrió expediente y lo apartó del caso. Hay 400.000 afectados sin dientes, sin salud y sin dinero. Las Finacieras sus profetas. El fundador de la cadena y miembro del Opus Dei (García Pellicer) puede ser propuesto a beato. Y lo mejor, sin pasar por el "empleo" de venerable. Y es que en la España corrupta los leones huyen de los ciervos. Y en ese plan. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hoy no pintas nada si no eres homosexual o abortista La heterosexualidad y la maternidad han dejado de estar de moda ¿Derecho al aborto? En EE.UU, se ha producido un terremoto social porque la Corte Suprema ha eliminado el derecho constitucional a la interrupción del embarazo ​Se buscan adoptantes comprometidos Extiende tus manos Tráfico sin cortesías, política sin servidumbres Aquellas normas para la conducción se aplicaban para un buen gobierno y una buena convivencia Maestros Pertenezco a una saga de docentes. Mi madre era maestra, tengo tres hijos maestros y ayer asistí a la graduación como Maestro de Educación infantil de mi nieto mayor: Iván