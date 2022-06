Estudio de Digitalización e Innovación Tecnológica en la Región Iberoamericana Estudio impulsado por el Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica (OIIT) Redacción

sábado, 25 de junio de 2022, 11:10 h (CET) El Estudio de Digitalización e Innovación Tecnológica de la Región Iberoamericana impulsado por el Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica (OIIT) ha hecho públicas sus conclusiones. Dicha investigación orientada al análisis de los procesos de digitalización e innovación tecnológica del ecosistema empresarial de la región iberoamericana. Surge así, como una necesidad directa en el marco de la cuarta revolución industrial. Todo ello, al efecto de ofrecer un análisis de tendencias en relación a los procesos de transformación y adaptación digital de los tejidos económicos, empresariales e institucionales a las nuevas realidades de un mundo en cambio. Todo ello, en un momento histórico como el actual en el que las cifras de demandas de servicios digitales han visto un importante desarrollo en la generación de vehículos de comunicación, interrelación y comercio entre personas, empresas e instituciones.

Aparece así, la necesidad de cubrir aspectos a todos los niveles de este marco relacional: La gestión de datos, la transacción económica, los aspectos de la seguridad, la utilización del Big Data en la mejora de la capacidad de gestión, el aumento de la productividad y la sostenibilidad de empresas e instituciones surgen así como elementos fundamentales analizados por la investigación del estudio.



Datos de referencia en América Latina:

A partir del estudio realizado de investigación por parte del Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica se pone de relieve la cuantificación del nivel de desarrollo en los procesos de digitalización en América Latina , arrojando estos resultados datos específicos de interés general:

El 85 % de los ejecutivos latinoamericanos planean invertir más en su transformación digital a consecuencia del Covid-19

Se determina la existencia de una falta de digitalización en el desarrollo de las Mypymes en América Latina que genera un marco de oportunidad directo de desarrollo del sector de servicios digitales para la transformación a este ámbito del tejido económico. La investigación señala que dicho proceso requerirá la ayuda de grandes políticas públicas que se ajusten a la situación de cada país y sector. Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CET.LA) para llegar a los niveles de digitalización de la OCDE al 2025, se requerirían $160 mil millones de dólares de inversión más de los ya previstos (un 60% más)

Nivel de madurez digital limitado en el ecosistema de Mypymes de Latinoamérica.

En el ámbito formativo, solo el 4,49 % de los estudiantes iberoamericanos ha elegido carreras relacionadas con las TIC. Cabe destacar que el 80% de los jóvenes de la región no cuentan con competencias digitales de rápida inserción.

España: Retos, Desafíos y oportunidades en el proceso de digitalización

El estudio de digitalización e innovación analiza en su investigación de igual forma la situación del ecosistema empresarial y el tejido económico español en los procesos de innovación y transformación digital. Siendo las conclusiones más destacadas del mismo las siguientes:

Nivel de digitalización del tejido empresarial arroja datos de desarrollo de oportunidad. En España un 15% de empresas todavía no han iniciado sus procesos de digitalización. Existiendo una fuerte oportunidad de implementación aún en % elevados de empresas en sectores de desarrollo Este elemento ofrece una brecha de digitalización aún entre los países del norte de Europa y del Sur. Siendo en estos donde el nivel de desarrollo de aplicación de servicios digitales se presenta como oportunidad necesaria de crecimiento.

Diferente grado de digitalización en herramientas tecnológicas en el ecosistema pymes nacional de España: Se determina a partir del estudio una existencia de tecnologías insertadas y aplicadas en los procesos de digitalización de las pymes españolas siendo estas las siguientes: Aplicaciones móviles, Desarrollo de las redes sociales, Tecnología Cloud e Internet de las cosas Industrial. Si bien el desarrollo de otras tecnologías requiere de una mayor implementación en el tejido pyme. Aparecen aquí entre otras las siguientes: Realidad aumentada, Inteligencia Artificial, Fabricación Auditiva, Gemelos Digitales o Robótica Colaborativa. Siendo estas tecnologías sobre las que sede realizar una implementación en el tejido económico y pyme español.

Los procesos de digitalización en el ámbito nacional de España son liderados por las grandes empresas, si bien el proceso de digitalización en las Pymes en relación a la aplicación de herramientas profundas en su proceso de innovación tecnológica no son determinantes. Se determina una existencia de pérdida de urgencia en la necesidad de implementación de procesos de digitalización. Si bien desde la irrupción de la Covid las intervenciones en este campo se han implementado. La mayor digitalización de las empresas Pymes se determina en sectores que trabajan con la tecnología o están en contacto con el consumidor .Siendo las tres principales las siguientes: telecomunicaciones, servicios financieros y turismo.

El sector de Pymes en el sector de infraestructuras con un porcentaje de digitalización fijado entre el 11% al 15% se representa como el ámbito de menos desarrollo de estos procesos de innovación. Junto a ellos aparecen el de la energía con un 25%-30% o el de la industria con un 30% al 35%.

Los sectores de salud y transporte aparecen como necesidad de digitalización con un porcentaje del 38% al 50%. Destacando el sector de la logística con porcentajes aún por desarrollar de manera significativa para evitar el anclaje de su desarrollo.

Se determina una existencia grave de una falta de personal cualificado en el campo tecnológico para su incorporación a las Pymes en sus procesos de digitalización.

para su incorporación a las Pymes en sus procesos de digitalización. Existencia de campos críticos no desarrollados en las infraestructuras tecnológicas empresariales como es el caso de los servicios de Ciberseguridad

Factores limitantes en los procesos de innovación y transformación digital en el tejido empresarial

Entre los elementos limitantes a los procesos de digitalización el estudio y la investigación de resultados e informes llevada a cabo por el Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica viene a reflejar los siguientes: Costes, La falta de tiempo para implementar los procesos de transformación digital, Temor ante la inseguridad sobre los datos, Falta de conocimientos tecnológicos para la implementación de los cambios y un porcentaje menor una falta de interés a proceso de transformación digital.

Instituciones y sector público: Orientaciones en los procesos de digitalización

En el campo de la digitalización en los procesos de innovación de las administraciones e instituciones públicas destacan las siguientes conclusiones en el estudio:

El índice de desarrollo electrónico y digitalización de los Gobiernos e instituciones ofrece en el ámbito público otros elementos de interés. Al respecto y sobre una puntuación de 1 de máximo la región se encuentra con resultados de necesidad de un fuerte desarrollo ( Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Honduras fijan sus datos de desarrollo en un 0,4 y República Dominicana en un escaso 0.5) siendo países como Uruguay, Chile , Argentina ,Costa Rica, Brasil, México, Perú quienes mejores datos obtienen , si bien estos últimos 4 en un 0.7 y los primeros en un 0.8) existiendo posibilidades por tanto de desarrollo de procesos de digitalización en el sector público. Se determina de esta forma, una necesidad directa de implementar medidas que favorezcan los procesos de digitalización como elemento de igualdad y desarrollo territorial . Los resultados del estudio y la investigación vienen a ofrecer de manera directa un análisis de los gobiernos con mayor digitalización en la región Iberoamericana por orden de implementación de procesos , siendo estos por orden de puntuación sobre 1 de máxima:

1. España 2. Uruguay 3. Argentina 4. Chile 5. Brasil 6. Costa Rica 7. México 8. Colombia 9. Perú

De esta forma, en relación al índice de desarrollo de gobierno electrónico , siendo la puntuación de 1 el nivel más avanzando y 0 el de menor avance , fija que las diez primeras posiciones enmarcan sus resultados en una horquilla de 0.85 a 0.70

Sobre el Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica (OIIT)

El Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica ( OIIT ), es una entidad sin ánimo de lucro – Non Profit Internacional – que tiene entre sus objetivos fundamentales: El estudio y análisis de los procesos de transformación e innovación digital de empresas e instituciones, el impulso de programas, acciones y actividades destinadas al impulso de la cuarta revolución tecnológica, la generación y acompañamiento de acciones de monitoreo de la innovación en el tejido económico y empresarial o la puesta en marcha de estrategias con otros agentes públicos y privados que favorezcan los procesos de digitalización, inclusión y progreso de las sociedades.

