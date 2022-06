Nace Espígol Fest, una apuesta por la diversidad, biodiversidad y despoblación a través del cine Tendrá lugar en el Castillo de Herbers durante los días 22, 23 y 24 de julio Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de junio de 2022, 12:21 h (CET) El Festival de Espígol es una muestra en vivo que busca fomentar la importancia de la cultura a través de las diversas formas de expresar el arte, la formación laboral destinada a facilitar el acceso a la vida profesional a personas vulnerables, y la lucha contra los territorios en peligro de despoblación.



Esta edición del Festival de cine apuesta por la localidad de Herbers, situado en la provincia de Castellón, en el límite con Aragón, el cual se ha visto afectado por una notable disminución de sus habitantes en los últimos años a consecuencia de la escasez de servicios. Un municipio que se encuentra en la lista de los llamados pueblos con riesgo de despoblación.

Esta iniciativa tendrá lugar en el Castillo de Herbers, una casa-palacio perteneciente al Barón de Herbers del siglo XIV, durante los días 22, 23 y 24 de julio y que contará con la presencia de la actriz valenciana Lola Moltó, de La Alquería Blanca, y diversas autoridades culturales en la inauguración del Festival, el próximo viernes, 22 de julio. Durante la jornada inaugural también se ofrecerá un vino de honor y habrá música en directo, un encuentro pensado para unir a vecinos y visitantes en un mismo espacio.

Durante ese fin de semana, se llevarán a cabo coloquios, debates, proyecciones, música en directo, inauguraciones expositivas, y hasta un taller de yoga, con el fin de hacer una llamada a la repoblación, diversidad y formación laboral destinada a personas vulnerables como mujeres migrantes, personas exreclusas y con diversidad funcional. Pilares básicos que lleva trabajando la Asociación Àmbit.

Como plato fuerte tendremos la proyección de la película “Bienvenido, Míster Marshall”, de Luis García-Berlanga, y posterior debate junto a Fidel García-Berlanga Salas, miembro de la España Vaciada. El sábado, después de la visita guiada al Castillo y la charla junto a los testimonios de la despoblación, tendremos las proyecciones, a les cases particulares de los vecinos, de los cortos por la Diversidad y en colaboración junyo a SJM - Servicio Jesuita Migrante.

Por su parte, este proyecto global de recuperación no habría sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Herbers, la Mancomunidad Els Ports y la colaboración de la Generalitat Valenciana, pero también es posible gracias al esfuerzo de la asociación Àmbit (Dignitat i Justícia Social), cuyos valores a seguir son la intervención educativa, acompañamiento y respeto a la diversidad. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nace Espígol Fest, una apuesta por la diversidad, biodiversidad y despoblación a través del cine Tendrá lugar en el Castillo de Herbers durante los días 22, 23 y 24 de julio Mindanao, Premio Fugaz 2022 al mejor cortometraje español Los galardones más representativos del formato corto en nuestro país dieron a conocer un palmarés muy repartido Paco Arango comienza el rodaje de ‘Mi otro Jon’, con Carmen Maura y Fernando Albizu “compartiendo el mismo espíritu” Los beneficios de la película están destinados a mejorar la vida de los niños con cáncer y a los damnificados por el volcán de La Palma ​La Academia de Cine crea la Comisión de Igualdad La vicepresidenta segunda de la institución, la actriz Susi Sánchez, está al frente de este nuevo órgano "True Things": El affair de Kate El nuevo drama de Harry Wootliff ("Only You"), protagonizado por Ruth Wilson y Tom Burke, se estrena en Filmin el 25 de junio