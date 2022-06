Centros de día: la mejor opción para cuidar de tus ancianos Son lugares en el que garantizan la plenitud vital también en la tercera edad Redacción

jueves, 23 de junio de 2022, 11:55 h (CET) El cuidado de las personas mayores es uno de los grandes problemas en términos de conciliación familiar. Los ancianos, conforme van envejeciendo, requieren una asistencia continuada en aras de solventar cualquier necesidad que se les pueda presentar en lo referido a la salud. Compaginar esta responsabilidad que asumimos como hijos con el resto de las labores cotidianas resulta de lo más complicado; sin embargo, los centros de día ya son un recurso de alta demanda destinados a garantizar el bienestar integral de nuestros padres o abuelos.

Por qué elegir centros de día

Cuando estamos buscando la manera de compaginar el trabajo y el cuidado de nuestros pequeños con la asistencia para nuestros ancianos, pronto nos percatamos de la imposibilidad que esto conlleva. Entre las muchas soluciones que existen hoy en día, ninguna es tan interesante como los centros de día para personas mayores en Sevilla con las mejores instalaciones. Unas empresas que cuentan con profesionales del más alto nivel y unos espacios en los que nuestros mayores disfrutarán de las horas que pasen allí en plenitud.

Mientras que las residencias siempre han sido la opción más recurrente, todavía hoy pueden ser una gran alternativa, los centros de día son mucho más favorables para la felicidad del cliente. Es decir, nuestros padres y abuelos ya no tienen que internarse las 24 horas en un lugar que, de una forma o de otra, deriva en un distanciamiento de lo que había sido su vida hasta el momento. Todo lo contrario: pasan la mañana y parte de la tarde en dichas instalaciones para que, cuando nosotros terminamos todas las tareas cotidianas, los pasemos a buscar y vuelvan a casa.

La tercera edad está repleta de problemáticas que afectan directamente al estado de salud físico y emocional. Sin embargo, también es la etapa más plena de la vida, contemplando con perspectiva todo lo experimentado para sentir un orgullo incontestable. Ahora bien, esto no sucede así sin la implicación de los hijos en su bienestar y, para ello, buscar un buen centro de día se antoja una opción de lo más favorable. Por consiguiente, si quieres que tus familiares tengan siempre una sonrisa en el rostro y estén bien atendidos por los mejores especialistas, nada como delegar su cuidado en este tipo de compañías.

Digitalización geriátrica, encuentra la máxima calidad

Uno de los problemas que ha acompañado al sector de la geriatría es su opacidad. No son pocos los escándalos que han visto la luz a lo largo de las décadas a causa de los malos tratos a los ancianos. No obstante, en los tiempos que corren esto ha cambiado radicalmente. La digitalización geriátrica es ya una realidad, la cual consiste en la transformación hacia lo online de las principales residencias de cada ciudad. Esto atañe también, por supuesto, a los centros de día y cada vez son más las empresas que tratan de posicionarse en internet demostrando la calidad de sus servicios.

De esta manera, para encontrar un buen centro de día todo lo que debemos hacer es acudir a las principales páginas web especializadas en geriatría. Allí damos con listados que categorizan la calidad asistencial de cada una de las instituciones con las que colaboran. Unos portales que nos sirven de base informativa para analizar factores de especial relevancia tales como las instalaciones del lugar, el equipo humano, los talleres y tratamientos o, por supuesto, el precio. Todo ello acompañado de las valoraciones de otros clientes, asegurando la máxima transparencia antes de invertir en un centro de día u otro.

Ir a ciegas es contrario del éxito comercial en cualquier sector; algo inasumible cuando lo que está en juego es el bienestar de las personas a las que más queremos en este mundo. Sabiendo esto, queda en nuestras manos hacer uso a los nuevos recursos de la digitalización geriátrica y así encontrar un centro de día del más alto nivel. Un lugar en el que garantiza la plenitud vital también en la tercera edad.

