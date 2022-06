Fundación Madrina detecta un creciente número de familias ucranianas en situación de calle De refugiados a mendigos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de junio de 2022, 11:26 h (CET) Fundación detecta que cada vez existe un mayor riesgo de calle de las familias ucranianas que ya están colapsando el SAMUR Social de Madrid. Esto se suma a un número cada vez mayor de refugiados descontentos con el trato de las autoridades en España y que deciden volver a Ucrania. Estos refugiados, no pueden alquilar casas ni habitaciones, y los ahorros se les han acabado y no encuentran trabajo fácilmente, para mayor problema, ya deben pagar billetes de tren para viajar por España. La ilusión y las promesas iniciales en estas familias se han apagado por completo.

De refugiados a mendigos, por ello, las familias ucranianas prefieren volver a la guerra. Las Fundaciones como Madrina, y ayuntamientos deben mantener a las familias. Ya no hay recursos oficiales, están saturados, no hay presupuestos, nos explican.

La tarde del sábado Fundación Madrina, acogió a una joven con residencia en España con un recién nacido que dormía en el aeropuerto en situación de calle y al llamar al Samur Social para acogerla de emergencia, indicaron que el recurso en Madrid “está colapsado de refugiados ucranianos”.

Ayer se acogió en un recurso de la Fundación a una joven de 26 años, abogada ucraniana con dos menores, de 3 años y un bebe recién nacido, estaba en situación de calle junto a otra joven de 22 años y su suegra. Se encuentran temporalmente en la Fundación hasta que se le destine a un recurso particular de acogida en Badajoz ya encontrado.

Asimismo, hay muchas familias de acogida que se han cansado de acoger a familias ucranianas; muchas porque desean irse de vacaciones, y las echan a la calle. No desean seguir haciéndose cargo de la manutención y solo puede ofrecerles alojamiento, el coste de la vida y la inflación en todo tiene su explicación.

La administración parece haberse desconectado de la gravísima situación de estas familias refugiadas, que deben esperar un año a recibir el Ingreso Mínimo Vital demostrando una residencia en España de hasta 6 meses para poder recibir ayuda económica. Se mueren de hambre y la mayoría de estas familias, madres y niños, se hayan en situación de vulnerabilidad y riesgo de calle.

Para ello, Fundación Madrina, brinda un servicio de atención 24h “SosUkraine24h”, a cualquier familia ucraniana que se encuentre en riesgo o necesidad. Pueden contactar a través de estos números y correos:

Teléfonos: +34 91 449 0691 | “+34 686 637 691 Email: ucrania@madrina.org | sosukraine@madrina.org DIAS SERVICIO: 24h HORARIO SERVICIO: 9 – 20 h principalmente LUGAR SERVICIO: calle Limonero 26, 28020 Madrid

Este servicio gratuito, y está formado por un grupo de especialistas en determinadas materias como la sanitaria, hablan ucraniano, y tienen como objetivo apoyar a las familias refugiadas ofreciendo una voz amiga y tiempo de escucha, así como asesoramiento y acompañamiento para ofrecer oportunidades de alojamiento y asistencia para todos ellos, especialmente los más vulnerables.

El proyecto “SosUkraine 24h” ha atendido a 1800 refugiados y un orfanato completo de 85 niños y 17 tutores de la zona de Donetsk, ofreciéndoles familias y pueblos de acogida.

Por estos hechos, y ante la gravísima situación acaecida, Fundación Madrina ha solicitado una entrevista con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ofreciendo una serie de medidas, además de su infraestructura y experiencia.

14 PROPUESTAS DE FUNDACIÓN MADRINA PARA EL GOBIERNO

Por todo lo anterior, solicitamos al Gobierno de España 10 medidas para favorecer la estabilidad de la población refugiada ucraniana residente en España:

1. Cheque humanitario para necesidades básicas de familias refugiadas, con el fin de apoyar económicamente y mensualmente, y desde el minuto uno, a las familias refugiadas y residentes en España. Esta paga mensual cubriría las necesidades básicas que hasta ahora están cubriendo las familias acogedoras, como básicos médicos en farmacia, ortopedias u ópticas, lentillas, gafas, sillas de ruedas, material escolar, entre otros.

2. Apoyar económicamente y mensualmente a las familias y pueblos que acogen refugiados ucranianos.

3. Considerar a las familias acogedoras de refugiados con el status de FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL para contar con los beneficios fiscales vinculados a este grupo familiar, así como los descuentos correspondientes. Las familias españolas están creciendo en número debido al acogimiento y son a todos los efectos familias numerosas muchas de ellas al incluir 2-3 personas más bajo su cargo.

4. Apoyar con incentivos fiscales a las familias y empresas que acogen refugiados ucranianos.

5. Apoyar con incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que donen servicios o material alimentario, ropa o sanitario, tanto para refugiados ucranianos en España como para entidades u hospitales de Ucrania.

6. Favorecer el empleo apoyando con incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que contraten a refugiados ucranianos.

7. Ofrecer garantías, el aval del Estado o de la propia comunidad autónoma y ayudas directas, para fianzas para el alquiler de vivienda, así como alquileres sociales, con el fin de promover y facilitar la independencia de las familias refugiadas que empiezan a trabajar.

8. Homologar automáticamente todos los títulos de los refugiados universitarios, especialmente los títulos sanitarios y de ingenierías, para mejorar yagilizar la inclusión laboral de las familias, favoreciendo el tejido sanitario, técnico y laboral español.

9. Promover y facilitar el alquiler de vehículos para familias refugiadas, así como facilitar gratuitamente el examen al carnet de conducir, ofreciendo vehículos a un precio social financiado por las comunidades.

10. Facilitar el alojamiento de las familias refugiadas en el entorno rural y pueblos, a través de ayudas directas a familias y pueblos, así como una mayor inversión en infraestructuras, transporte, internet, educación, vivienda y sanidad.

11. Ofrecer transporte gratuito permanente para estas familias hasta que consigan un trabajo estable.

12. Favorecer el autoempleo y emprendimiento en las familias ucranianas con la eliminación del pago de la cotización de autónomos.

13. Eliminar el coste residual de los medicamentos y del pago de la tarjeta sanitaria.

14. Apoyo y Becas del gobierno para jóvenes que deseen ingresar en la Universidad, hay muchas personas que están acogiendo a adolescentes en edad Universitaria, el coste de las matrículas, así como las mensualidades no pueden ser sufragadas por la familia acogedora que ya asume una carga económica importante con el alojamiento y manutención básica. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fundación Madrina detecta un creciente número de familias ucranianas en situación de calle De refugiados a mendigos Monedas raras: todo lo que necesitas saber antes de venderlas Puede ser un negocio tan fascinante como rentable, pero es imprescindible contar con la ayuda de expertos Las claves de una cuenta para tu nómina Elegir una requiere de un pequeño proceso de selección debido a las múltiples variables que caracterizan a estos servicios bancarios Las Rebajas, la época del año de mayor gasto para más de la mitad de los españoles 9 de cada 10 encuestados esperan gastar este año en compras online lo mismo o más que el año pasado ¿Cuáles son las tapas protagonistas en cada ciudad? Las tapas son una señal de identidad de la gastronomía española muy valorada por los turistas