Siete de cada diez pacientes digitales son mujeres, según Doctoralia Los psicólogos son los especialistas más solicitados en nuestro país a través de Internet, según el estudio "Perfil y Comportamiento del Paciente Digital en España" Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 22 de junio de 2022, 10:01 h (CET) Según datos del estudio sobre Perfil y Comportamiento del Paciente Digital en España, elaborado por Doctoralia, el marketplace de salud más grande del mundo, 7 de cada 10 pacientes digitales son mujeres (69%). Este estudio ha sido impulsado con el objetivo de determinar qué caracteriza al usuario de plataformas de salud en Internet y analizar su comportamiento.



En palabras de Jesús Rebollo, CEO de Doctoralia: “Estamos convencidos de que el sector sanitario está lleno de oportunidades en las que la tecnología puede ser una gran aliada para la transformación y optimización de la experiencia de centros, profesionales, y pacientes. Es por ello que, la estrategia de Doctoralia pasa por centrar sus esfuerzos en el desarrollo de soluciones tecnológicas con el objetivo de aportar valor en todo el proceso sanitario y en la relación profesional sanitario-paciente”.

Paciente Digital en España: mujer, de entre 25 y 54 años, y urbanita

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 94,5% de la población española entre 16 y 74 años utilizó Internet en 2021. En esta línea, la tecnología, y en concreto la telemedicina, juega un papel muy importante en el escenario post pandémico, y encuentra el contexto perfecto para consolidarse como una parte más de la asistencia sanitaria. De esta manera, el paciente digital es aquella persona que utiliza Internet de forma habitual, busca información de rigor sobre especialistas y servicios médicos, concierta visitas médicas a través de plataformas online y participa en debates y conversaciones sobre salud en Internet, ya sea en redes sociales, foros o blogs.

En el caso de España, según los datos de Doctoralia, la gran mayoría de pacientes digitales son mujeres (69%). Este dato evidencia que ellas son, en la mayoría de los casos, las responsables de la salud en el hogar y, por lo tanto, buscan médicos y especialistas con más frecuencia que los hombres, concertando citas para sí mismas y para otros miembros de la familia, especialmente para los niños/as. Asimismo, acuden al médico en una fase más temprana de la enfermedad o con más frecuencia en caso de notar problemas de salud, en comparación con los hombres.

En relación al rango de edad, la distribución de usuarios de plataformas de salud digital por edad es bastante similar entre los 25 y los 64 años, oscilando entre los 16,5% y el 23%. En este sentido, la pandemia, protagonizada por la Covid-19, ha impulsado la transformación del sector sanitario, provocando un cambio radical en la manera en la que especialistas y pacientes se relacionan: desde la reserva de cita, hasta la emisión de recetas o el seguimiento del paciente.

De este estudio también se extrae que los pacientes que reservan citas online con médicos de cabecera o especialistas generalmente viven en las grandes ciudades, y destacan Madrid (20%), Barcelona (12%) y Sevilla (5%). Esta mayor concentración de usuarios en los grandes núcleos urbanos se debe, entre otras cosas, a que llevan un estilo de vida diferente y un ritmo más acelerado, lo que conduce a un mayor uso de internet para resolver los asuntos del día a día. No obstante, aunque los usuarios siguen residiendo principalmente en zonas urbanas, los índices son ligeramente inferiores a los del 2018, con datos pre pandemia, cuando Madrid, lograba un 24%; Barcelona, un 16%; y Sevilla, un 7%. Sin duda, el avance digital provocado por la pandemia, y el crecimiento de la telemedicina, presenta una tendencia a la descentralización del uso de estas plataformas.

Por último, el paciente digital se caracteriza también por acceder a las plataformas de salud a través de teléfonos móviles o smartphones, en un 80%; seguido por el uso de ordenador, en un 18%; y de tablet, en un 2%.

Psicología, la especialidad más demandada

De entre todas las especialidades, no es extraño que Psicología fuera la más solicitada en España en 2021. Esto se explica por la alta incidencia en trastornos mentales, especialmente entre mujeres, además de por la fuerte presencia femenina en estas plataformas, por el tiempo de espera que se necesita para visitar a estos especialistas a través del sistema de medicina pública, y por la intención de los pacientes de encontrar un especialista recomendable y de confianza. En esta línea, según el Instituto Nacional de Estadística, en España, casi el 13% de la población presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad.

Ginecología, Dermatología, Traumatología y Psiquiatría completan el top 5 de especialidades más solicitadas en nuestro país.

El lunes a las 19h, momento por excelencia para buscar a un médico y reservar cita

En general, los pacientes utilizan plataformas digitales para buscar información sobre salud, o encontrar a un médico de cabecera o especialista, principalmente entre semana, siendo el lunes (21%) el día por excelencia que más tráfico recoge, disminuyendo gradualmente hasta el domingo. En cuanto a la hora, y sabiendo que el paciente digital es una persona activa laboralmente, las 19h de la tarde es el momento en el que el usuario puede reservar cita con tranquilidad, una vez finalizada la jornada. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Siete de cada diez pacientes digitales son mujeres, según Doctoralia Los psicólogos son los especialistas más solicitados en nuestro país a través de Internet, según el estudio "Perfil y Comportamiento del Paciente Digital en España" Pacientes con incontinencia anal y urinaria cuentan sus ‘Historias de baño’ 20 al 26 de junio, Semana Mundial de la Continencia 2022 El 70% de las personas que viven con obesidad experimentan síntomas de ansiedad y el 66% de depresión “Más Grande Que Yo” plantea por primera vez un enfoque endocrino-psicológico de la obesidad Los afectados por ELA podrán hablar con la voz de Batman o JLo 21 junio: Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ​Los dermatólogos españoles presentan el primer Libro Blanco del Cáncer de Piel Una “hoja de ruta” para mejorar la atención al paciente