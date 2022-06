​Inseguridad en Estados Unidos Los fines de semana seguirán siendo sangrientos gracias a la inoperancia de autoridades y políticos financiados por los lobistas de las armas Juan Carlos Valderrama

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:44 h (CET) Los Estados Unidos son para muchas personas uno de los países más seguros del mundo o al parecer lo era hasta hace algunos años. Puedo decir que hoy la tan reconocida seguridad estadounidense se encuentra amenazada.



Más de 250 tiroteos masivos se encuentran registrados en los archivos de violencia de armas durante el transcurso del presente año en diversos estados y ciudades de los Estados Unidos como Anniston, Benton Harbor, Buffalo, Charlestón, Chicago, Colorado Spring, Fresno, Philadelphia, Henderson, Houston, Malabar, Menphis, Merced, Phoenix, Stanwood, Taft, Texas, Tulsa, Waco, todas con muertes de niños y adolescentes asesinados.

Masacres tales como las de Las Vegas, Orlando, Virginia Teach, Luby, McDonalds, Sandy Hook, Newtown, Uvalde, Parkland, Santa Fe, Walmart, Oklahoma, Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Florida, California, Washington, Iglesia Bautista de Texas, San Bernandino, Binghamtom.

La mayoría de estas masacres han sido llevadas a cabo por varones agresores menores de 21 años quienes compran armas semiautomáticas AR -15 rifles y armas de alta capacidad, cargadores extendidos sin ningún tipo de restricción son entre otras las razones para que se sucedan estos hechos.

Es inaceptable e inadmisible que en una de las ciudades donde se realizaron estas masacres o matanzas se pueda haber convocado a los pocos días de la misma a una convención de armas sin el mayor respeto por los heridos y muertos ,lo que demuestra la poca ,escasa o nula moral de los políticos y vendedores de armas.

No hemos descubierto la pólvora seguro se plantearan Zares contra el crimen en este caso anti armas, más chalecos anti balas y botones o alarmas de pánico en las escuelas, niños y jóvenes con graves trastornos de la personalidad, impulsividad y agresividad con problemas de Salud Mental que no discriminan entre la fantasía de los videojuegos y la realidad, victimas del bullying en las redes sociales y del acoso escolar, detectores de metales en las estaciones de los trenes, faltan reformas en el sistema legal que penalicen realmente a los delincuentes, asesinos y monstruos.

Lamentablemente los fines de semana seguirán siendo sangrientos gracias a la inoperancia de autoridades y políticos financiados por los lobistas de las armas, los cuales no muestran un mayor interés en la población

