El coronel ya tiene quien le escriba El giro en Colombia podría ser una bisagra histórica Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

martes, 21 de junio de 2022, 10:10 h (CET) Como una vertiente más del realismo mágico que supera a la ficción, el fin de semana un militante de la izquierda radical, Gustavo Petro, se alzó con la presidencia de Colombia por vía de las urnas. El evento de magnitud sísmica barrió como hojas secas a los referentes de una clase política incapaz de abrirse a las sustanciales reformas que la historia reclama, y confirmó que la fortaleza de la izquierda sigue intacta en la región.

Esta fuerza, ciertamente, seguirá siendo importante en forma directamente proporcional a la desigualdad social. Se preanuncia el mismo fenómeno, dictado por la propia realidad social, en Brasil, un país que inclina hacia sí el subcontinente por sus enormes dimensiones. Otro tanto anticipa la irrupción del ex canciller Euclides Acevedo en la carrera presidencial paraguaya, otro de los países con tradición conservadora e inquebrantable hegemonía de la derecha.

Escribió Augusto Roa Bastos que aquel que abandona su viña, la verá morir dentro de sí en baldío, y su vino será amargo. Fue el mismo Roa Bastos quien anunció el fin de la dictadura de Stroessner en un texto clarividente y profético que tituló: " El Tiranosaurio del Paraguay da sus últimas bloqueadas".

Gabriel García Márquez también hizo de Nostradamus, cuando en "El coronel no tiene quien le escriba" narró la historia de un viejo oficial que acompañó las revoluciones y perdió su jubilación en el camino de las revueltas. En su vejez, el Coronel se aferraba a un Gallo de riña como si dependiera un futuro inexplicable de él.

Tal vez se refería al gallo que nunca duerme soñando en picar estrellas. Después de todo, la historia está construida de palabras, y sin ella, la humanidad estaría desnuda y desamparada. LAW Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lección para la izquierda en Andalucía Adriana Lastra, PSOE, trataba de devaluar el triunfo electoral del PP, para no asumir la derrota El coronel ya tiene quien le escriba El giro en Colombia podría ser una bisagra histórica Cuando las cosas se hacen bien… Se obtienen buenos resultados. Eso es lo que ha ocurrido con las elecciones a la Junta de Andalucía Andalucía… ¡Santiago y cierra España! “Cuando estés al extremo de la cuerda ata un nudo y agárrate”, Theodoro Roosevelt ​«Un parque en el alma», los multimundos de Ángel Padilla Traer la esperanza de nuevo a un amigo es ser el obrero que este mundo -todos los mundos- necesita