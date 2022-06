Scooter eléctrico Lifan, reducción de las emisiones de CO2 y eliminación de la contaminación acústica Emprendedores de Hoy

En las ciudades modernas, los vehículos tradicionales representan una de las principales fuentes de contaminación, no solo a nivel atmosférico, sino también en cuanto a la contaminación acústica, ya que los diferentes ruidos de estos vehículos contribuyen al deterioro del entorno urbano y, consecuentemente, del bienestar de sus habitantes.

Frente a este escenario, vehículos como el scooter eléctrico reciben cada vez más acogida en las ciudades españolas, como una alternativa de movilidad eficiente y funcional en el área urbana que, a su vez, contribuye a reducir el deterioro ambiental de estos entornos. Lifan Motos es uno de los distribuidores que se suman a esta transición, con una gama de scooters que destacan por su rendimiento y funcionalidad en terreno urbano, al mismo tiempo que reducen las emisiones contaminantes.

Un vehículo urbano altamente eficiente y con cero emisiones contaminantes Los scooters eléctricos de Lifan Motos representan un cambio de paradigma hacia una movilidad urbana mucho más sostenible, en la cual, tanto las emisiones de CO₂ como la contaminación acústica se reducen al mínimo. Estos vehículos ofrecen una notable eficiencia energética, gracias a sus motores eléctricos alimentados por un sistema de doble batería, junto con un mecanismo de frenado EBS, que permite reintroducir la energía en las baterías durante el frenado, lo que prolonga la autonomía de estos vehículos.

Estas características las hacen alternativas totalmente libres de emisiones de CO₂, una cualidad certificada en los vehículos de Lifan Motos, además de que su funcionamiento genera niveles minúsculos de ruido, casi imperceptibles, por lo que su nivel de contaminación acústica es prácticamente nulo. Su velocidad máxima es de 45 km/h, y a una velocidad media de 25 km/h, cuentan con una autonomía de entre 70 y 80 kilómetros, suficiente para cubrir las necesidades de movilización de cualquier habitante urbano, durante sus actividades cotidianas.

Una empresa que apuesta por la movilidad sostenible Lifan Motos es actualmente un distribuidor oficial de esta marca en España, pero su compromiso va mucho más allá de solo comercializar estos vehículos. Esta empresa representa una apuesta por un cambio en de las prácticas en la ciudad, hacia una movilidad más cómoda y accesible para todos los actores que habitan el espacio urbano, al mismo tiempo que resulta mucho más respetuosa para el medioambiente.

Cada vehículo que comercializa Lifan Motos es un aporte hacia esta transición, que ofrece además una movilidad cómoda, sencilla y armónica con los demás actores del entorno urbano. Este tipo de emprendimientos no solo facilitan el ingreso de estas opciones novedosas en el mercado local, sino que ayudan a transformar la dinámica, el paisaje y la forma de practicar los espacios urbanos hacia un modelo más sostenible.



