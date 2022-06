Las Rebajas, la época del año de mayor gasto para más de la mitad de los españoles 9 de cada 10 encuestados esperan gastar este año en compras online lo mismo o más que el año pasado Redacción

lunes, 20 de junio de 2022, 10:23 h (CET) Ya comienzan las Rebajas de verano, una de las fechas más importantes para el ecommerce en España. Se trata de una época en la que el gasto se dispara, más ahora debido al auge que está adquiriendo la compra por internet. De hecho, según el Informe Tendencias en eCommerce 2022 de IEBS Digital School, la escuela digital líder en formación online, las Rebajas serán la época del año en la que los internautas españoles harán más gasto. Así lo indica el 59,6%, que señala esta fecha por delante de otras muy relevantes como navidades (33,2%) o Black Friday (21,3%).



El estudio de IEBS, realizado a partir de una encuesta a más de 1.500 internautas españoles, revela que el 19,2% afirma haber gastado más de 3.000 euros en 2021. Este año el gasto será incluso mayor, dado que 9 de cada 10 encuestados gastará lo mismo o más que el año pasado en compras online. Para ello, sus grandes aliados son los dispositivos móviles (71,8%), sobre todo el smartphone. La compra online ya es algo más que habitual en España. El 46,2% de los encuestados ha señalado que suelen comprar en internet 1 ó 2 veces al mes, sobre todo desde la tranquilidad del sofá (38,5%), pero también desde el trabajo o su centro de estudios (28,8%) o incluso desde la cama (23,1%). Esto no es de extrañar, dado que casi la mitad (48%) de los internautas españoles suele comprar online por la noche.

Los españoles destacan la comodidad, la rapidez y los precios como los principales aspectos por los que se decantan por el comercio electrónico, seguidos de una mayor variedad de productos (48,1%, 19,2%, 17,3% y 11,5%, respectivamente). En cambio, en cuanto a los inconvenientes de comprar por internet, destacan no poder probar el producto (51,9%), la dificultad en las reclamaciones y devoluciones (44,2%) y la falta de confianza en que el producto llegue (32,7%), seguido de la falta de confianza en la privacidad del pago (26,9%) y la falta de trato personalizado (17,3%).

Previsiones del sector del ecommerce

Por el lado de los ecommerce, las previsiones también son positivas. El estudio de IEBS muestra que 6 de cada 10 profesionales de ecommerce españoles han señalado que su facturación en 2021 respecto al periodo anterior aumentó, en su mayoría alrededor de un 20%. Sus previsiones para este año siguen en la misma línea de crecimiento, ya que un 57,1% señala que tiene previsto aumentar su facturación en más de un 20%.

La tecnología será una gran aliada para los ecommerce del futuro. Así lo indican los profesionales encuestados, que señalan la inteligencia artificial (65,4%), las monedas virtuales (53,8%), el metaverso (38,5%), la realidad aumentada (37,3%), los asistentes de voz (23,1%) y los chatbots (19,2%) como tecnologías que se implantarán cada vez más en los próximos años.

El crecimiento que está experimentando el sector del ecommerce hace que sean muchos los profesionales que piensen en enfocar su carrera hacia esta industria. Más de la mitad (51,1%) de los internautas españoles ha pensado alguna vez montar su propio comercio online, pero solo 1 de cada 10 cree que está totalmente capacitado para hacerlo. Entre las carencias que les hacen echarse atrás, destacan los conocimientos técnicos para montar la web (48,1%), la automatización de procesos (40,4%), organizar las operaciones de logística (32,7%), seguidos de no saber qué estrategias de marketing y ventas aplicar (26,9%).

Para Oscar Fuente, Director y Fundador de IEBS: "El auge que está teniendo el sector del ecommerce es un hecho, sobre todo tras la pandemia del coronavirus, que hizo que los pocos que aún tenían reticencias a la hora de comprar en internet se lanzaran a ello. Es por esto que esta industria es perfecta tanto como carrera profesional como a la hora de emprender un nuevo negocio. En ambos casos, la formación es algo imprescindible. Estar a la última marcará la diferencia en un sector con tantas oportunidades".

