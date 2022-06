La Sareb fiel a los fondos buitre estadounidenses O se apuesta por las necesidades de vivienda de la población o se apuesta por los fondos buitre estadounidenses. Es cuestión de voluntad política Eduardo Madroñal Pedraza

lunes, 20 de junio de 2022, 10:01 h (CET) La Sareb está llevando a cabo una sucia limpieza para beneficio de los fondos buitre estadounidenses. La Sareb -acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria- está acelerando los desahucios poco antes de traspasar la gestión de venta de sus pisos a sendos fondos buitre estadounidenses, Blackstone y KKR. Los desahucios de bloques enteros para vender las viviendas se repiten en Vallecas y en la Latina en Madrid, en las localidades de Alfafar (Valencia) y Sagunt (Castelló), en el barrio del Calvario (Vigo, Pontevedra) y en Plasencia (Cáceres), denuncia Plan Sareb, asociación de más de 300 bloques de hogares de toda España.

La Sareb concentra los activos tóxicos de las cajas y bancos quebrados y rescatados con dinero público. Son viviendas acabadas o en construcción sin vender y las deudas de promotores y constructoras fallidas. La Sareb es parte del proceso de rescate financiero que exigió la Troika al gobierno de Rajoy. Dispone actualmente de 45.147 viviendas, 21.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. A esto hay que añadir los créditos de los promotores inmobiliarios garantizados con viviendas y suelos. La Sareb sigue incorporando nuevas viviendas, que durante la primera mitad de 2021 fueron13.897 inmuebles.

A partir del mes de julio la Sareb venderá a través de Blackstone y de KKR, que cobrarán unas comisiones millonarias por este trabajo. Blackstone se encargará del 45% de los activos del banco malo, y KKR se hará cargo del otro 55%. Es decir, 25.300 millones de euros en inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados. Pero a la vez, en España, Blackstone es el segundo mayor propietario de viviendas en alquiler, con 20.000 pisos, solo superado por CaixaBank.Blackstone significa miles de subidas abusivas de los alquileres, acoso inmobiliario para vender pisos y desahucios de familias vulnerables.

En el caso de KKR -el otro fondo buitre- está como ejecutivo clave nada menos que el ex general del ejército estadounidense David Petraeus-quien fuera jefe de la CIA y jefe militar de las invasiones de Iraq y Afganistán-ejemplificando la penetración extranjera en nuestra economía.

¿Qué se debería hacer con la Sareb?

Que cumpliera una función social y constituyera un gran parque de viviendas con alquileres estables y asequibles. Que se paralicen los desahucios yse apruebe una ley de dación en pago retroactiva. Que las viviendas de la Sareb pasen a las comunidades autónomas para crear parques de vivienda social que atiendan las necesidades más acuciantes y controlen el precio de los alquileres.Además, la creación de tal parque sería más rentable que la privatización de la Sareb a través de los fondos buitre.

Es necesario realizar una auditoría del estado contable de la Sareb y de qué bienes dispone, incluyendo su identificación catastral, de la situación de los inmuebles, de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, identificando los bienes que ha vendido, su precio y su destinatario si es persona jurídica.

En Dinamarca un gobierno socialdemócrata promovió, en 2020, la llamada ley antiBlackstone, con el objetivo de expulsar a los fondos buitre del sector de la vivienda. El Gobierno español está presidido por un partido socialdemócrata. Sin embargo, se está vendiendo el patrimonio público de viviendas, y se privatiza a través de Blackstone y KKR. Hay dos caminos. O se apuesta por las necesidades de vivienda de la población o se apuesta por los fondos buitre estadounidenses. Es cuestión de voluntad política, y también de defender la soberanía nacional.

