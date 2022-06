Cuatro montañeros ciegos, en la IV Expedición inclusiva mundial a las ‘Tierras Altas’ de Islandia Del 19 al 23 de junio, con ascensión al volcán extinguido Bláhnjúkur (943 m) Redacción

Cuatro montañeros ciegos o con discapacidad visual (tres hombres y una mujer) formarán parte de la IV Expedición Docente Adaptada que se realiza a nivel mundial y que en esta ocasión tendrá lugar en Thakgil, en la región de Suðurland de Islandia.

La expedición es la culminación del Curso Superior de Montañismo para Ciegos y Adaptado de Proyecto EIDÓS (Educación, Inclusión, Deporte, Ocio y Solidaridad), fundado por veteranos videntes, ciegos y sordos del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid, que arrancó el pasado mes de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa, compuesta por 18 alpinistas, es que los alumnos del curso convivan en las mismas condiciones que se dan en cualquier campo base y se formen en las técnicas de progresión por glaciar en combinación con la barra direccional, medidas de autoprotección y prácticas de rescate en terreno nevado.

La iniciativa concluirá con la ascensión a las cumbres de los picos Sker (749 m s. n. m.) y Maelifell (474 m s. n. m.) en un largo trayecto hasta el glaciar Mýrdalsjökull, donde se realizarán parte de las prácticas técnicas del curso. El casquete glaciar cubre un volcán activo llamado Katla, de 943 metros. Aunque la altitud de las cumbres no es grande, se consideran de alta montaña al encontrarse por encima de los 60° de latitud norte.

Al margen de los cuatro montañeros ciegos, entre los expedicionarios participará también un montañero sordo y trece personas más entre profesores, instructores y guías voluntarios. La iniciativa está capitaneada por Francisco Javier Bueno Sequera, coordinador técnico del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid y director docente del curso.

En las dos primeras ediciones, celebradas en 2017 y 2018 se alcanzó la cima más alta de Alpes Escandinavos y de Noruega a la vez, el monte Galdhøpiggen (2469 m s. n. m.), cumbre que se lograba por primera vez en la historia por un grupo de Montañismo para Ciegos. En la tercera edición se alcanzó la cumbre de la Aiguille de la Grande Sassière (Alpes Graianos, Francia), de 3.751 metros, la más elevada realizada en estos cursos, aunque la altitud no es uno de los retos buscados en esta formación.

Equipos con un guía, una persona ciega y una con discapacidad visual

Los deportistas ciegos o con discapacidad visual practican la montaña en equipos de tres personas, unidos a una barra direccional, de entre 2,5 y 3 metros de longitud. Un guía vidente encabeza el equipo, seguido de una persona ciega total y completando la tripleta un deportista con discapacidad visual.

Dentro del deporte de montañismo hay un gran número de modalidades como la escalada, expediciones, carreras por montaña, etc. Con personas ciegas se han hecho pruebas y pequeñas experiencias en muchas de estas modalidades, pero el trabajo más desarrollado es con la “barra direccional” que sirve para actividades tanto de senderismo como para grandes expediciones.

Los equipos de deportistas ciegos compiten en categoría absoluta independientemente de su edad y género. Igualmente se programan la categoría femenina y la categoría veteranos. Para asignar la categoría a los equipos siempre se tiene como referencia únicamente la edad o género del deportista ciego total.

