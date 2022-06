Pero sí podrán abortar JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de junio de 2022, 08:23 h (CET) Si la nueva ley del aborto sale adelante tal como está redactada en el anteproyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, las menores de 16 años podrán abortan sin el consentimiento paterno. No podrán comprar alcohol ni entrar en una plaza de toros para ver una corrida sin el permiso de sus padres. No podrán conducir, ni votar, pero sí podrán abortar.



La ministra Montero quiere también limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional se pronunció en 1985 sobre este derecho. El Constitucional dijo entonces que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Muchos de los médicos de la Sanidad Pública no realizan abortos. De hecho, solo un 15 por ciento de los abortos que se llevan a cabo en España se realizan en clínicas y hospitales de las Comunidades Autónomas. Durante el año 2020 no se realizó ningún aborto en los hospitales públicos de cuatro comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Para alcanzar su reconstrucción Jesús Martínez Madrid Carta abierta a alguien que se va Venancio Rodríguez Sanz Pero sí podrán abortar JD Mez Madrid, Gerona ​Origen de la devoción universal al Sagrado Corazón Josefa Romo Garlito, Valladolid ​La OTAN Domingo Martínez Madrid, Burgos