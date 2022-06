Jornada completa en los colegios Jesús Domingo Martínez​ Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de junio de 2022, 08:14 h (CET) Cada vez es más frecuente que niños y jóvenes solo tengan jornada de mañana en los colegios. En mi opinión, no es bueno ni para ellos ni para la familia. Pasar más tiempo en el colegio mejora el rendimiento, reduce el estrés y les ayuda a socializar. Con los niños en casa, los padres se ven obligados a modificar su horario laboral. Lo suelen hacer las madres. Si los niños no van al colegio, se reducen los ingresos de cada hogar. Sufren, como siempre, los que menos renta tienen. Una familia media sin colegio por la tarde pierde más de 9.000 euros de ingresos al año.



Si se quiere invertir la tendencia de que los colegios y las Comunidades Autónomas recurran a la jornada de mañana, es necesario reforzar a los profesores y dar más becas de comedor. La inversión en educación es la más necesaria en este momento. Considero que es muy contraproducente hablar de esta cuestión solo para enfrentar posiciones ideológicas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Para alcanzar su reconstrucción Jesús Martínez Madrid Carta abierta a alguien que se va Venancio Rodríguez Sanz Pero sí podrán abortar JD Mez Madrid, Gerona ​Origen de la devoción universal al Sagrado Corazón Josefa Romo Garlito, Valladolid ​La OTAN Domingo Martínez Madrid, Burgos