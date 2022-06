EE.UU. no tiene amigos, tiene intereses Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 14 de junio de 2022, 08:21 h (CET) Noticias de los Youtubers mexicanos “Patria Grande” y "El Chapucero Internacional" a las que yo me sumo: ”A pesar de que Europa está sufriendo muchísimo `porque EE.UU. están obligando a los países europeos a imponer más y más sanciones contra Rusia. Lo que ha provocado que: dejen de comprar petróleo a Rusia, dejen de comprar gas natural, empiece a aumentar por lo tanto la inflación, empiezan las revueltas sociales…

La verdad es que Rusia sigue y empieza a cerrar las llaves del gas. ya hay países con graves problemas de desempleo, de desabasto de materias primas, de alimentos… Los estadounidenses presionan: desconectan a Rusia del Swift, etc. Pues sucede que ahora que los estadounidenses también tienen problemas de inflación por lo mismo, ¿Pues qué creen que van a hacer para bajar el precio de la gasolina en EE.UU.? Algo que le está afectando mucho a Joe Biden en su popularidad: van a quitar las sanciones a Rusia e importar petróleo ruso. Sí, así como están escuchando.

Estados Unidos presiona a los europeos para que sancionen a Rusia y se den balazos en el pie y ahora, para solucionar su problema económico, le va a quitar las sanciones a Rusia y va a empezar a comprar su petróleo. Porque, además, como Rusia está vendiendo su petróleo a precio de ganga, pues hay que comprárselo. Eso sí, aprieta a los europeos para que no le compren nada. ¿Cómo la ven?”

Seguro que ese petróleo que le compra a Rusia, después nos lo venderá a nosotros. No comprendo esta falta de escrúpulos: hay personas sufriendo, muriendo, deslazadas, pasando hambre... Y nosotros le seguimos el juego. ¿En qué mundo vivimos?

