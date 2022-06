"Somos los arquitectos de nuestro propio cerebro, y esto es fascinante"

Catalina Hoffmann, especialista en estimulación cognitiva, es una referencia en el mundo del cuidado de los mayores. Es la fundadora y presidenta del grupo Vitalia, integrado por una red de centros de día de atención a la tercera edad, en España e Iberoamérica, cuya metodología se ha hecho un hueco en el ámbito de la investigación científica por su rigor y sus resultados. Actualmente, el grupo se encuentra en pleno proceso de expansión internacional. En junio de 2012 creó la Fundación Catalina Hoffmann, que tiene como objetivo desarrollar programas, actividades y soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En 2013 constituyó un grupo empresarial dedicado a consultoría, asesoramiento en el campo del envejecimiento, formación e investigación de nuevas terapias y tratamientos.

Tras colaborar en diferentes medios de comunicación escritos, así como en radio y televisión, a finales de 2013 participó como jurado en el programa de La 1 de TVE Tu oportunidad, un concurso destinado a descubrir emprendedores. Ese mismo año recibió el Premio Fundación Príncipe de Girona Empresa y a comienzos de 2014 fue galardonada con el Premio Joven Empresario de la Comunidad de Madrid.

1. Hola Catalina, ¿nos podrías hablar un poco de ti? Me defino como una apasionada de las personas y el cerebro. Trabajadora incansable, me fascina la música, el canto, el ballet y el Teatro. Reconozco que llevo la sangre Muñoz-seca con mucho orgullo y tengo mucho de mi bisabuelo D. Pedro Muñoz-Seca. Me formé como terapeuta ocupacional y, gracias a esa formación, empecé a profundizar en todo lo que concierne al cerebro, su desarrollo, su deterioro y su mejora. Así me di cuenta de que el cerebro humano tiene la maravillosa capacidad de poder mejorar siempre, si se tienen las herramientas adecuadas para ello. Por eso, a lo largo de más de 20 años, me he especializado en Estimulación Cognitiva y Entrenamiento Cerebral y he terminado creando una disciplina tan desconocida como necesaria: el Método Neurofitness.

2. Sabemos que eres terapeuta ocupacional y especialista en estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral. Llevas más de veinte años revolucionando el concepto del cuidado del cerebro, y eres la creadora del Método Hoffmann y del Método Neurofitness ¿Nos podrías hablar sobre apasionante trabajo que realizas? Diría que lo más apasionante de mi trabajo es poder ayudar a la gente a ver que su cerebro puede llegar donde no pensaban que podrían. Tenemos la idea equivocada de que nacemos con unas capacidades y que el deterioro, una vez empezamos a envejecer es inevitable. No importa los años que tengas desde pequeñito ya debes aprender a cuidar tu cerebro, (ojalá enseñáramos más esto en los coles). Gracias al Método Neurofitness he demostrado que eso no es así y que el cerebro tiene una maravillosa capacidad para permanecer joven, incluso cuando nuestro DNI dice que ya no lo somos. Siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar… y eso es fascinante.

3. Nos podrías hablar de NEUROFITNESS. Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti. NEUROFITNESS. Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti, es un sueño hecho realidad. Estoy tremendamente agradecida por haber podido plasmar en ese libro una muestra de años y años de estudio e investigación sobre el cerebro, las emociones, la química cerebral o el comportamiento humano. Con este libro la gente va a aprender a conocerse, va a comprenderse y va a aprender a cuidar una parte de nosotros que, por desgracia, no se cuida lo suficiente: nuestras neuronas y redes neuronales. El cambio cuando empiezas a cuidar tu cerebro se extiende a todos los aspectos de tu vida y lo bonito es lo ves muy rápido.

4. ¿Qué se va a encontrar el lector en el libro? Me gusta pensar que cada persona va a encontrar lo que realmente necesita. Algunos encontraran respuestas a preguntas como ¿por qué hago esto o ¿por qué me siento así? Otros descubrirán hábitos y prácticas que les ayuden a mejorar aspectos como la memoria, la capacidad de concentración o la habilidad para focalizarse en algo concreto, aprender a crear nuevas rutas neuronales, respirar de manera adecuada. Pero lo más importante es que todos van a encontrar una puerta abierta a un mundo desconocido y fascinante, el super poder que tenemos nosotros mismos de aprender a cuidarnos con las herramientas adecuadas.

5. Catalina, ¿crees que todo está en la mente? La mente tiene un poder que si de verdad lo conociéramos podríamos hacer tantas cosas por nosotros mismos. Realmente, creo que no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente y de la capacidad que tenemos para adaptarnos a las distintas circunstancias que se nos van presentando. Por eso el Neurofitness es tan necesario. Porque permite que nuestro cerebro este en constante activación mediante la neurogénesis y la neuroplastidicad cerebral. Somos los arquitectos de nuestro propio cerebro si queremos y esto es fascinante. Porque todos hemos oído frases como : «los niños se adaptan a todo», pero olvidamos que la mente adulta también tiene esa capacidad de adaptación, si la sabemos entrenar, y eso puede marcar mucho la diferencia en nuestra forma de vivir y afrontar los aspectos de la vida que no podemos controlar.

6. ¿Qué te ha llevado a escribir el libro? Llevo muchos años disfrutando del tesoro que es el Neurofitness y, desde hace tiempo, comparto ese tesoro a través de mis redes sociales, mis libros de ejercicios, mi Club Neurofitness y mis cursos y talleres de Neurofitness. Pero sentía que debía dejar plasmado, de forma más permanente, lo más importante de ese conocimiento, para que pudiese llegar a más gente. De hecho, muchas personas del Club y muchas alumnas de los Cursos me lo decían, que necesitaban un libro de cabecera sobre Neurofitness para ellas y también para poder hacer llegar este fascinante mundo a sus seres queridos. Así que era una necesidad mía y suya. Tenía que hacerlo.

7. Catalina, nos podrías decir ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Te reconozco que desde muy pequeñita he leído mucho a mi bisabuelo y siempre me ha parecido fascinante ese don tan espectacular que tenía para hacernos vivir esa magia que creaba en todas sus obras. Creo que cada libro que he leído me ha impactado de alguna manera. A veces de forma más chocante y otras sin que ni yo me haya dado cuenta. Por ejemplo, estudio mucho el cerebro infantil y adolescente, porque es absolutamente fascinante, y estoy convencida de que todos los libros que leí de niña (o que me leyeron cuando yo aún no sabía) han marcado mi forma de ver el mundo y mi personalidad. Pero ya de adulta, tengo que decir que las obras de Don Santiago Ramón y Cajal han sido fundamentales para mi. Fue él quien, a través de su trabajo y sus palabras, despertó mi curiosidad sobre el cerebro humano y sobre cómo somos capaces de moldearlo.

8. ¿Quién es tu escritor favorito? A parte de mi bisabuelo ;), en cuanto a mi mundo, aunque la escritura no era su principal ocupación, siento debilidad por Ramón y Cajal.

9. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer? ¡Muchísimos! Mi imaginación es algo que me fascina trabajar y me he visto en diferentes épocas de la historia con científicos, investigadores, músicos, artistas. Me imagino viendo pintar a Monet, escuchando a Mozart, descubriendo las neuronas con D. Santiago, estudiando el comportamiento de un Sherlock Holmes o el inspector Hércules Poirot habría sido sumamente interesantes. Su forma de pensar diferente, de romper las rutas neuronales establecidas para ver la realidad desde otra perspectiva, es absolutamente fascinante y, por qué no decirlo, es un maravilloso ejemplo de lo poderoso que es un cerebro bien entrenado.

10. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? Creo que hay dos claves fundamentales: el entorno y la disciplina. Debemos ayudarnos a evitar la distracción y eliminar cualquier elemento que pueda desviar nuestro foco atencional. Además, escribir y leer son como entrenar el cerebro, un hábito que requiere cierta disciplina y eso implica ponerlo en práctica el día que apetece y el día que no. Yo siempre digo que la mejor forma de entrenar el cerebro no es haciendo ejercicios 5 horas seguidas un día, sino entrenando 10 o 15 minutos todos los días. Con la lectura y la escritura pasa igual. Es mejor leer y escribir todos los días un poquito y asentar, así, el hábito.

11. ¿Y tú sitio y momento preferido para hacerlo? En mi caso, el momento viene marcado, muchas veces, por el tiempo que me dejan mis sesiones grupales e individuales porque, como la mayoría de escritores, no me dedico solo a escribir. A veces eso es maravilloso, porque haciendo y preparando mis sesiones he vivido momentos de auténtica inspiración, que luego he plasmado en el libro, así que la inspiración no me sorprendía escribiendo, pero casi. Y en cuanto al lugar… tengo la grandísima suerte de trabajar desde mi casa, así que he podido crear mi espacio de trabajo a mi gusto. Sentarme en la tranquilidad de mi hogar, en mi ambiente, encender el ordenador y ponerme a escribir en un entorno que he creado especialmente para poner el cerebro a pleno rendimiento… es un regalo.

12. ¿Qué escritor o libro te ha influido en tu trabajo como autor? Si dijese que puedo decirte uno, mentiría. Creo que todos los que he leído y a los que he conocido me han inspirado. Pero la persona que más ha influido en mi trabajo ha sido, sin duda, Don Santiago Ramón y Cajal y obras suyas como El mundo visto a los ochenta años.

13. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Depende de la disponibilidad que tenga cada día y de cómo me fluyan las palabras. Ha habido días que he estado toda la mañana, porque no tenía sesiones y parecía que los dedos iban solos por el teclado. Pero también ha habido días que apenas he podido estar quince o treinta minutos, porque tenía algún evento, conferencia o formación y otros que me he encerrado varios días seguidos casi sin dormir con una inspiración tremenda. Lo importante, como he dicho, es que para mí ha sido un hábito y que, con muchos poquitos diarios, he terminado dando a luz un nuevo libro.

14. Y para finalizar, ¿nos podrías decir si tienes en mente otro libro? Te podría decir que SIEMPRE tengo en mente un nuevo libro. De hecho, este es el primero de una trilogía, el segundo que es un manual de técnicas Neurofitness lo podréis leer muy pronto, antes de que finalice el año. Es lo maravilloso de mi disciplina, que siempre hay más cosas que contar, porque el cerebro es muy complejo y porque se sigue investigando y se siguen descubriendo cosas. Eso es genial porque sabes que tienes una fuente casi inagotable de conocimiento para compartir. Además, los mensajes y los comentarios que me llegan de los lectores son la mayor fuente de motivación que pueda existir. Porque me dicen cosas tan bonitas como que el Neurofitness ha cambiado su vida o la de sus seres queridos. De hecho, varios padres ya me han escrito para contarme que, siguiendo mis indicaciones y haciendo mis ejercicios, sus hijos han mejorado muchísimo en los estudios, porque han despertado su capacidad de concentración y han descubierto el placer de aprender. En algún momento un libro para niños será también un placer.

La autora desarrolla los dos conceptos en los que se basa el neurofitness: la neurogénesis, el proceso de crear nuevas células nerviosas, y la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de estar constantemente cambiando su estructura para remodelar conexiones entre sus neuronas. Y te ofrece múltiples ejercicios, mucho más sencillos de lo que imaginas, para que incorpores en tu día a día. Si aprendes a gobernar el maravilloso órgano que se esconde en tu cabeza, un mundo nuevo se abrirá ante ti. Esta guía te enseñará a ejercitar tu mente para hacerla salir de su zona de confort, consiguiendo que las neuronas empiecen a activarse en núcleos como jamás habían hecho. ¿Cuáles serán los resultados? Mejorará tu proceso de información y aprendizaje, aumentará tu fluidez de pensamiento y descubrirás habilidades que jamás habías pensado que tenías. Si te interesa conocer tu cerebro y quieres sacarle el máximo partido, este libro marcará un antes y un después en tu vida y te proporcionará las herramientas adecuadas para alcanzar una estabilidad emocional y una plenitud insospechadas, ¿te atreves a intentarlo?