El silencio que prepara la Gran Guerra ¿Debemos ignorar esta realidad? José Luis Ortiz

martes, 7 de junio de 2022, 09:10 h (CET) La historia se repite y tras casi cien días de guerra en Ucrania, ante los reiterados avisos de su presidente y casi la caída, sino en el olvido, si en el silencio informativo. Un silencio que es la antesala del verdadero conflicto universalizado.

Antes es preciso hacer unas puntualizaciones en este problema para llegar a su comprensión. Ahora en un momento crucial cuando se está decidiendo el embargo del crudo ruso, una clara “declaración” contraria a los invasores rusos y que es su oportunidad para justificarse ante lo injustificable.

El gas ruso hacia Europa pasaba en un 60 % por Ucrania, los territorios invadidos. Uno de los motivos por los que le interesa a Rusia su total control. Ante la alternativa de utilizar el gas licuado en su lugar hasta antes del conflicto el 26 % venía de Estados Unidos y ahora ya supera el 40 % y el de Qatar era el 24 % (ahora se comprende el porqué de este acercamiento a este país) y se espera que alcance al 60 %. Aun así, supone un gran problema para países como Hungría, Austria y Alemania. Estamos hablando de futuro y no de presente que es el que es, muy a nuestro pesar.

¿Por qué el embargo? Es muy fácil de comprender Europa da 28,5 millones de euros diarios a Ucrania y por otro lado 1.000 millones a Rusia que los utiliza para masacrar a la población ucraniana. Es necesario cortar este dramático círculo por caro que sea el precio a pagar. Por otro lado, Europa se está rearmando en sus bases militares hasta puntos inimaginables, que no podemos ni suponer y que la población es desconocedora, preparándose para lo peor y se están asegurando las posiciones de países como Finlandia, los Países Nórdicos en el caso del conflicto.

Ahora vayamos al armamento. Los rusos disponen del Su-57 aviones claramente superiores al F-35 americano y a los europeos y que pueden, en su quinta generación con una velocidad que oscila entre los Mach 2 y el Mach 2, 5 y estados Unidos aún tiene el F-22 Raptor que ya no se fabrica desde 2011, para afrontar momentáneamente la situación. Una situación armamentistamente hablando muy similar a Alemania con los Junkers y los Stuka frente a los Spitfire y otros similares de los aliados.

Eso es la realidad que conocemos, pero ya se están preparando y probando aviones de sexta generación que superan los Mach 5 (6.174 Km/h) que son capaces de recorrer la distancia entre Londres y Nueva York en 90 minutos y que son indetectables por los radares.

¿Alguien se está preguntado el porqué de todas estas actuaciones? ¿Acaso es casualidad el estreno de Top Gun 2? Una gran película, con una temática, muy semejante al Puente de Waterloo de MervynLeRoy y protagonizada por VivienLeigh y Robert Taylor que trata sobre el regreso de Roy, un soldado inglés, a su hogar antes de comenzar la II Guerra Mundial.

Una película nominada a la mejor fotografía y dirección a los Oscars de ese año. ¿Acaso alguien duda que esta gran película, Top Gun 2, no va a ser la nominada a muchas categorías y entre ellas la de dirección y fotografía y qué ganará al menos un par de Oscars, además de otros importantes premios?

En aquel momento se popularizó un documental “ Feinde” de Viktor Tourjansky que justifica la invasión del ejército nazi a Polonia, algo muy semejante con la estrategia mediática que sigue Putín. Cualquier mañana nos despertaremos con la peor de las noticias. Aconsejo que vayamos asumiendo la crónica de una guerra ya anunciada y que, aunque Putin, sea el perdedor, Europa se verá arrastrada a su fracaso irreversible, como potencia, con una población derrotada por la muerte, por la inflación que se acercará casi al 9 % y por tanto diezmada por la pobreza y que sucumbirá ante una nueva estructura geopolítica en la que Europa será irrelevante. Es el declive real de ese sueño que ha durado demasiado tiempo y es hora de despertarse a los nuevos tiempos en los que los protagonistas serán China, tutelando a Rusia, y Estados Unidos que prolongará su influencia hasta toda Latinoamérica.

Europa como mucho será el lugar de esparcimiento, el recreo de esas nuevas potencias, y eso en una de las posibilidades realistas y me atrevería a decir generosa. Un lugar que servirá para exportar y comprar a saldo los cerebros y las inteligencias formada en su territorio.

No lo deseo, bien lo sabe Dios ¿pero debemos ignorar esta realidad? Quizás peque y pague por ser tan claro, pues entonces lo asumiré, pero no puedo callarme, ni dar la espalda al dolor que se nos avecina y que tenemos que prepararnos para enfrentarnos a ello con valentía, dignidad y la fuerza interior que a ello obliga esos momentos y quizás salvar lo poco que se pueda.

