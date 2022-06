Previsiones económicas previas a la reunión del Banco Central Europeo Comentario de Konstantin Veit, gestor de carteras en PIMCO Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 6 de junio de 2022, 13:18 h (CET) Comentario de Konstantin Veit, gestor de carteras en PIMCO, sobre las previsiones económicas antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que tendrá lugar este jueves.

“Dado que el BCE está más preocupado por la dinámica de la inflación que por el crecimiento, creemos que continuará el proceso de normalización de la política monetaria, proceso que comenzó en diciembre del año pasado. El Consejo de Gobierno probablemente decidirá poner fin a las compras netas de activos en el marco de su programa regular de compra de activos este mes, y preparará al mercado para las subidas de los tipos de interés en julio y septiembre, las primeras en la zona euro en los últimos once años”.

En lo que respecta a los tipos de interés: “la presidenta Lagarde y el economista jefe Lane se inclinaron recientemente por una subida inicial de 25 puntos básicos en julio, seguida de otra subida de 25 pb en septiembre, con lo que el tipo de interés oficial del BCE volvería al 0% en el tercer trimestre, tras ocho años en territorio negativo”.

Por su parte: “El mercado está valorando alrededor de 120 puntos básicos de subidas de tipos para finales de este año, esencialmente 25 puntos básicos de subidas de tipos en cada reunión de política en el segundo semestre, con cierta probabilidad de que el BCE haga más que eso, dada la gran incertidumbre en torno a la inflación, la cual sigue siendo elevada. Esto hace que sea casi segura otra considerable revisión al alza de las proyecciones trimestrales de inflación del BCE en la próxima reunión de junio en Ámsterdam”.

Por otro lado: “Aunque el BCE seguirá insistiendo en que está vigilando de cerca la transmisión de la política monetaria en todas las jurisdicciones a medida que normaliza la política, no creemos que el BCE vaya a presentar un marco o un mecanismo para abordar los posibles problemas de fragmentación en un futuro próximo. Más bien, y en consonancia con el pasado, pensamos que el BCE preferirá responder a las perturbaciones exógenas importantes con soluciones personalizadas, lo que habla de un riesgo de que los mercados pongan a prueba la voluntad del BCE de neutralizar cualquier respuesta no lineal del mercado que pueda surgir de la subida de tipos.

“Creemos que el BCE aumentará el tipo de la facilidad de depósito, así como el tipo principal de refinanciación en la misma cuantía, manteniendo sin cambios la banda de tipos de interés, ya que un endurecimiento de dicha banda reduciría el esquema de incentivos incorporado en las actuales operaciones de refinanciación a largo plazo y desalentaría la actividad del mercado monetario en general”.

