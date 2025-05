Servicios integrales de energía, CAVO ENERGÍAS destaca en instalaciones fotovoltaicas y recarga eléctrica

La transición energética es hoy una prioridad para empresas de todos los tamaños. En este contexto, Cavo Energías ha logrado posicionarse como un referente nacional en el diseño e implementación de soluciones de eficiencia energética. Su propuesta abarca desde instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo hasta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además de servicios de asesoramiento energético, contratación eléctrica optimizada, auditorías, telemedida, submetering, e implementación de sistemas de gestión energética. Sin embargo, hay un recurso que sigue siendo poco comprendido, pero con alto potencial de impacto: los Certificados de Ahorro Energético (CAE). La siguiente es una entrevista a Salvador Vicent, fundador de la compañía, para conocer en profundidad este servicio y su relevancia para el tejido empresarial.

¿Cómo nació Cavo Energías y cuál ha sido su evolución en el sector de la eficiencia energética? Cavo Energías nació con un propósito muy claro: ayudar a las empresas a optimizar su consumo energético y reducir sus costes de manera sostenible. Comenzamos centrados en la eficiencia tarifaria y en la estrategia de compra de energía, y con el tiempo hemos ido incorporando nuevas líneas de servicio como auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión energética, cálculo de huella de carbono o instalaciones de autoconsumo y puntos de recarga. Empezamos como una empresa ESE (Empresa de Servicios Energéticos) y nos hemos convertido en una ingeniería energética consolidada, con una visión integral que nos permite acompañar a nuestros clientes en todo el proceso de transición energética.

Entre todos los servicios que ofrece la empresa, ¿cuál considera que ha tenido mayor impacto en el ahorro energético de los clientes? Sin duda, el mayor impacto lo hemos visto en las auditorías energéticas combinadas con la implantación de medidas de ahorro energético (MAES). Estas medidas permiten identificar oportunidades reales y cuantificables de mejora, desde cambios en la gestión hasta inversiones en tecnología eficiente. Cuando además estas acciones se vinculan a sistemas como los Certificados de Ahorro Energético (CAE), el impacto económico se multiplica y se convierte en un incentivo claro para actuar.

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) siguen siendo un concepto desconocido para muchas empresas. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consisten? Los CAE son un mecanismo que permite a las empresas obtener una compensación económica por haber implementado mejoras de eficiencia energética. Es decir, si una empresa reduce su consumo gracias a una actuación eficiente —por ejemplo, cambiando una bomba, mejorando un sistema de climatización o implantando iluminación LED— puede certificar ese ahorro y venderlo en forma de certificado. Este sistema está regulado por la Administración, y representa una oportunidad muy interesante para incentivar la transición energética.

¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de los CAE y qué requisitos deben cumplir para acceder a ellos? Pueden beneficiarse prácticamente todas las empresas que acometan actuaciones de ahorro energético, desde pymes hasta grandes industrias, comunidades de regantes o centros logísticos. Los requisitos principales son que la actuación esté bien documentada, que se pueda medir el ahorro obtenido y que se siga una metodología reconocida por el sistema nacional. Desde Cavo nos encargamos de que todo el proceso esté correctamente estructurado para que el cliente no tenga que preocuparse de la parte técnica o normativa.

Desde Cavo Energías, ¿cómo acompañan a sus clientes en el proceso de solicitud y gestión de estos certificados? En Cavo ofrecemos un acompañamiento completo. Nos encargamos de todo: desde el análisis técnico de la actuación, la recopilación de documentación, la elaboración del expediente, su validación con entidad acreditada y finalmente la tramitación ante el sistema nacional. También nos ocupamos de la gestión económica del certificado, ya que trabajamos con agentes obligados y garantizamos al cliente una monetización real. Nuestro objetivo es que el cliente se centre en su actividad y nosotros le aportemos valor gestionando la energía de forma eficiente.

¿Qué ventajas económicas concretas pueden obtener las empresas al aplicar los CAE? ¿Es compatible con otras ayudas o subvenciones? Los CAE suponen un ingreso directo para la empresa que ha realizado una medida eficiente. En algunos casos, como mínimo puede llegar a cubrir entre el 10% y el 30% la inversión realizada. Además, son totalmente compatibles con otras subvenciones. Esto significa que una empresa puede, por ejemplo, recibir una ayuda pública para renovar sus equipos e, independientemente, monetizar el ahorro conseguido a través de los CAE. Es una fórmula win-win que conviene aprovechar.

¿Cuál es la situación actual de la normativa sobre CAE en España y qué desafíos o oportunidades representa para las empresas? La normativa de CAE en España está aún en proceso de maduración. Desde su puesta en marcha en 2023, el sistema ha ido ganando tracción, pero todavía existen retos como la simplificación administrativa, la clarificación de metodologías y la necesidad de generar mayor confianza en el mecanismo. No obstante, representa una gran oportunidad para acelerar inversiones en eficiencia y para que las empresas se alineen con los objetivos de sostenibilidad sin asumir todo el coste de forma directa.

¿Qué estrategias está desarrollando Cavo Energías para impulsar el uso de los Certificados de Ahorro Energético en el tejido empresarial? Nuestra estrategia se basa en varios pilares: dotación de recursos humanos, campañas de divulgación, integración técnica y alianza con agentes del sector. Organizamos jornadas informativas tanto online como offline, participamos en ferias y mesas redondas, y mantenemos una comunicación constante con nuestros clientes para explicar el potencial del sistema. A nivel técnico, hemos integrado los CAE dentro de nuestra cartera de servicios para que sean una consecuencia natural de las actuaciones que ya realizamos. Y además, hemos establecido acuerdos con comercializadoras y entidades verificadoras que nos permiten asegurar tanto la viabilidad técnica como la económica de cada proyecto. Queremos que los CAE dejen de ser algo complejo y se conviertan en una herramienta útil, clara y rentable para cualquier empresa.

En un contexto donde la sostenibilidad energética ya no es una opción, sino una necesidad, herramientas como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) representan una oportunidad tangible para que las empresas optimicen recursos y reduzcan su huella ambiental. La visión estratégica de Cavo Energías, sumada a su capacidad técnica y de acompañamiento integral, sitúa a la compañía como un aliado clave en el proceso de transformación energética. Desde la generación distribuida hasta la monitorización avanzada del consumo, la empresa continúa ampliando su impacto, con el firme propósito de hacer de la eficiencia energética una ventaja competitiva para el tejido empresarial español.