Crítica viral a César Millán desata un debate encendido sobre bienestar animal en redes

El poder de un reel y la reacción de las redes

Una opinión crítica sobre las técnicas de adiestramiento del popular entrenador canino César Millán ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. El educador canino Carlos Míllara, fundador del CANMIGOS, empresa especializada en el trabajo con perros con ansiedad por separación, publicó recientemente un reel en Instagram donde ponía en cuestión los métodos de sometimiento, intimidación y fuerza física que Millán ha popularizado a lo largo de su carrera. El vídeo, que rápidamente se volvió viral, acumula miles de visualizaciones y comentarios polarizados.

Un cuestionamiento desde el respeto En el reel original (ver aquí), Míllara plantea una reflexión sobre si las técnicas vistas en programas como "El encantador de perros" se ajustan a lo que hoy se sabe sobre el bienestar emocional de los animales. "Pueden parecer efectivas a corto plazo, pero muchas de esas intervenciones se basan en el miedo y no en el aprendizaje real del perro", señala en el vídeo.

Una reacción dividida: apoyo, rechazo y desinformación Las reacciones no se hicieron esperar. El contenido ha generado una avalancha de respuestas, desde muestras de apoyo hasta mensajes agresivos que ironizan con la llamada "generación de cristal" aplicada ahora a los perros. Entre los argumentos más repetidos en los comentarios destacan referencias a la "naturaleza de la manada", la necesidad de un "líder alfa" y la negación de que los animales puedan experimentar emociones complejas como la ansiedad.

Una segunda parte para aclarar y educar Lejos de replegarse, Míllara ha publicado un segundo vídeo (ver aquí) donde responde, con datos y tono constructivo, a los principales comentarios críticos. En él, subraya que la ciencia del comportamiento canino ha avanzado mucho desde los años en que se grabaron los primeros programas de Millán, y que hoy se considera prioritario trabajar desde el respeto, la seguridad y la confianza. "No se trata de humanizar a los perros, sino de comprender que el miedo nunca es una herramienta educativa saludable", afirma.

Controversia y revisión de métodos Este debate se produce en un contexto donde cada vez más profesionales del comportamiento animal alertan sobre las consecuencias negativas del uso de castigos físicos o psicológicos. César Millán ha sido objeto de varias denuncias y críticas por parte de organizaciones y profesionales del sector, que consideran algunas de sus técnicas como inadecuadas e incluso cercanas al maltrato. La conversación pública que esto ha generado pone de relieve la necesidad de evaluar qué tipo de intervenciones se consideran éticas y eficaces en la actualidad.

La visión de CANMIGOS sobre el bienestar canino Desde CANMIGOS, especializados en ansiedad por separación canina, recuerdan que problemas como ladridos excesivos, destrozos o evacuaciones en casa son síntomas de un malestar emocional profundo. "No basta con inhibir el comportamiento; es necesario comprender qué lo origina", explican. En sus guías y materiales informativos desmienten mitos comunes como el uso de collares antiladridos, encierros o el castigo al regresar al hogar, proponiendo en su lugar una intervención respetuosa y gradual.

La metodología que defienden se basa en el acompañamiento progresivo del perro, la comprensión de su lenguaje corporal y la construcción de una relación de confianza con las personas con quienes convive. Este enfoque, cada vez más respaldado por la evidencia científica, pone el énfasis en el bienestar emocional y en el aprendizaje real, alejado del miedo o la imposición de jerarquías.

Una conversación que no cesa Lejos de apaciguarse, el debate sigue activo en redes. Y aunque la polémica ha servido de escaparate para ideas opuestas sobre cómo convivir con los perros, también ha visibilizado una conversación urgente: la necesidad de repensar la educación canina desde una perspectiva centrada en el bienestar animal. El hecho de que este tipo de contenidos generen tal volumen de interacción demuestra que la sociedad está cada vez más dispuesta a cuestionar cómo tratar a los compañeros de cuatro patas.

No se quedan ahí... En el perfil de Instagram de CANMIGOS se pueden ver muchos más vídeos donde Míllara reacciona a artículos, técnicas y dinámicas a las que se puede acostumbrar uno, pero que no por ello implican el bienestar de los perros.