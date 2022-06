Inminente inauguración de la V Edición de 'Lírica al margen' Vuelve la música lírica a la capital un año más de la mano del ya célebre festival Diego Vadillo López

lunes, 6 de junio de 2022, 09:17 h (CET) Me entero el otro día por la promotora cultural May Fernández de la inminencia de una nueva edición (la V ya) del Festival Internacional Lírica al Margen. Edición, esta de 2022, cuya rueda de prensa inaugural tendrá lugar el próximo 7 de junio a las doce de la mañana en la Sala de la lonja (sita en el Centro Cultural Casa del reloj. Paseo de la chopera s/n. 28045 Madrid). A dicho acto asistirá la concejala de Cultura del distrito de Arganzuela, doña Cayetana Hernández de la Riva.

Al finalizar el evento tendrá lugar una pequeña intervención del cellista francés Stéphane Genay, conspicuo intérprete con el que el Festival tendrá a bien contar en esta edición. Participan en esta iniciativa la sala Mayko, Corral Cervantes, Cines Embajadores, galería de arte Cuttoo y Archivo SGAE.

El objetivo fundamental que sigue esta exitosa iniciativa es acercar a un público mayoritario el género lírico, que tan opacado se halla pese a contar con un público harto receptivo.



Se puede acceder a la agenda del Festival a través del siguiente enlace: https://www.lasalamayko.com/lirica-al-margen-2022

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inminente inauguración de la V Edición de 'Lírica al margen' Vuelve la música lírica a la capital un año más de la mano del ya célebre festival Conociendo a… Paco Montalvo El violinista cordobés retorna a los escenarios con su gira Leyenda Alondra Quispe, cantante e intérprete de música andina Esta joven promesa, pronto tendrá un concierto nacional de la mano de grandes artistas ​Nuria Fergó vuelve 'Con Permiso' Con este nuevo álbum, el primero que publica en 13 años, la malagueña se atreve con las rancheras para versionar las canciones que han marcado su vida ​Ismael Serrano presenta su nuevo espectáculo en Valencia El cantautor llega con su gira 'Seremos' a la ciudad del Turia. La cita será el 18 de junio a las 21.00h en el Palacio de Congresos