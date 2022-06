¿Cuál es la mejor carne para la alimentación de los perros?

Como a todos los dueños de cualquier animal, los amantes de los perros queremos siempre que nuestra mascota esté lo mejor alimentada posible, tanto en cuestión de calidad como un aspecto fundamental para cuidar de su salud y que puedan vivir felices y sanos durante el máximo número de años posibles.

Queremos lo mejor para ellos y, por eso, procuramos siempre darle la mejor comida posible. Pero, ¿realmente alimentar a un perro únicamente con pienso es la mejor alternativa? Al fin y al cabo, los perros son animales domésticos con una serie de necesidades claramente establecidas pero que no tienen por qué renunciar a otros tipos de comidas que no estén limitadas únicamente al consumo de pienso.

Hoy en día, por suerte, encontramos muchísimas alternativas para cuidar la alimentación de nuestros perros y, por este motivo, muchos dueños se preguntan, ¿qué pasa si un perro come carne de cerdo? Pues para solucionar esta duda, en el día de hoy hemos recogido toda la información necesaria para que todos podamos tener claro cuál es la mejor alimentación saludable para un perro.

¿Qué carne pueden comer los perros?

Lo primero que hay que tener claro es que la carne es un estupendo aliado en la alimentación de nuestro perro. Eso sí, antes de tirarnos como locos a comprar y cocinar carne para nuestra mascota, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones básicas que nos ayuden a tomar decisiones.

Qué tipo de perro tenemos, cuál es su tamaño o, incluso, qué tipo de carne le vamos a preparar son solo algunas de las cuestiones que deberíamos plantearnos antes de comenzar con este nuevo tipo de comida. Por supuesto, os recomendamos siempre que si tenéis cualquier duda sobre vuestro perro acudáis siempre a un profesional.

Carne de cerdo La carne de cerdo es una de las alternativas más utilizadas para la alimentación canina. Se trata de una carne con muy bajo contenido en grasa pero que resulta una excelente fuente de energía para los perros. Un buen ejemplo de este tipo de carne para la alimentación canina es la comida con carne de cerdo Naku, que se elabora con partes magras para evitar un exceso de grasa y se deshidrata para que hasta los perros con estómagos sensibles puedan beneficiarse de sus ventajas.

Vaca o ternera La carne de vaca o ternera, a pesar de lo podamos pensar, no es tan buena alternativa como carne para perros. Sí es cierto que no se trata de una carne que vaya a provocar problemas digestivos en nuestra mascota, pero no es tan interesante a nivel nutricional como lo podrían ser otras y esto se debe principalmente al alto contenido en grasas que presenta la carne de vaca o ternera. No obstante, también es importante apuntar que la carne de vaca sí aportará un gran combo de vitaminas y minerales a nuestro perro, sobre todo, en vitaminas del grupo B.

Pollo y pavo El pollo y el pavo son dos carnes de ave bastante interesantes para incluir en la alimentación de nuestro perro. Estas carnes blancas se caracterizan por tener una digestión sencilla, poca cantidad de grasa y por aportar una buena cantidad de ácidos grasos esenciales. Estas carnes también son un buen recurso debido a su alto aporte mineral, ya que contienen magnesio, fósforo y potasio, entre muchos otros minerales, lo que supone un punto extra para el cuidado de los huesos y la dentadura.

Otras carnes Además de las clásicas carnes de cerdo, ternera o pollo, la verdad es que la alimentación de los perros nos permite incluir también en su dieta otras carnes menos comunes pero igualmente interesantes para ellos a nivel nutricional. La carne de pato, por ejemplo, es ideal para perros que realicen mucha actividad física, ya que aporta minerales de fácil absorción que, además de dar energía, también cuidan de su sistema inmune. Por otra parte, también podemos acudir a otras carnes como la carne de ciervo, el cordero o el jabalí, que aportarán un poco de variedad en la dieta para nuestro perro.

Qué carne es mejor para tu perro

Como ya hemos visto, existen multitud de carnes que pueden convertirse en un estupendo alimento para nuestros perros. Lo más importante, sin duda, es apostar por una alimentación natural y saludable, con proteínas de alta calidad, como la carne de cerdo, que resulta perfectamente apta para los perros.

De esta manera, la mejor carne para tu perro será la que más le guste y mejor le siente, por lo que no podríamos quedarnos solo con una. Lo más importante es desterrar ya la idea de que los perros únicamente pueden alimentarse con pienso y valorar positivamente la opción de utilizar comida húmeda y comida deshidratada como alternativa o como un complemento más a la alimentación. De hecho, hoy en día, la comida deshidratada con carne de cerdo para perros se ha convertido en una de las mejores recomendaciones para que nuestras mascotas cuiden de su salud por muchos años.

Finalmente, también hay que apuntar que también hay que prestar atención a qué carne no pueden comer los perros, sobre todo en el sentido de evitar utilizar carnes cocinadas con muchas salsas, carnes fritas o carnes muy saladas.