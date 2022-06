Tratamientos más solicitados en odontología Los implantes dentales, el blanqueamiento o la ortodoncia invisible son algunos de los más solicitados Redacción

viernes, 3 de junio de 2022, 08:01 h (CET) El impacto económico que la crisis sanitaria ha dejado tras de sí en nuestro país ha hecho que gastemos mucho más cuidado a la hora de hacer grandes inversiones. Por supuesto, esto no solo se aplica a la compra de una vivienda o de un coche, sino también a operaciones odontológicas que, por lo general, tienden a ser bastante costosas.

¿Cuáles son los tratamientos de odontología más solicitados?

En los siguientes apartados, vamos a hacerte una breve descripción sobre los tratamientos de odontología que más han solicitado los españoles en los últimos meses y de las que pueden disfrutarse a través de un laboratorio dental en Barcelona.

Implantes dentales para recuperar piezas y evitar desplazamientos Los implantes dentales ofrecen la posibilidad de reponer los dientes o muelas que puedan faltar, haciéndolos el recurso ideal para una rehabilitación funcional y estética de la boca. Al mismo tiempo, la colocación de estos implantes consigue evitar desplazamientos con los dientes que, a su vez, aligeran la sobrecarga soportada por otras piezas de la dentadura. Sumado a esto el efecto de los implantes postextracción, que permiten la introducción de los mismos en una sola visita, nos encontramos con un tipo de tratamiento odontológico muy rápido y efectivo, que suele ofrecer grandes resultados con los que disfrutar de piezas dentales completamente renovadas.

Intervenciones de blanqueamiento dental Otro de los tratamientos dentales más solicitados en la actualidad. A lo largo de nuestro día a día, nos topamos con una gran variedad de elementos diferentes que afectan a la coloración de nuestros dientes, desde el consumo de alimentos como el café o el vino hasta el propio paso del tiempo. Por suerte, esta intervención odontológica permite a todos aquellos que la soliciten a deshacerse del color amarillento y de las manchas en su boca para recuperar la armonía y belleza de sus sonrisas.

Existen dos formas diferentes de conseguir este blanqueamiento dental, que son: Fotoactivación: técnica avanzada de blanqueamiento que se basa en el uso de un gel blanqueador de peróxido de hidrógeno activado con una luz especial, capaz de garantizar grandes resultados en tan solo una sesión de una hora.

Tratamientos ambulatorios: para estos tratamientos se emplea una férula transparente diseñada por el especialista en cuestión y que se da al cliente para que la use en casa. En esta férula se añade una pequeña cantidad de gel blanqueador que, en muy poco tiempo, conseguirá hacer que tus dientes luzcan un blanco espléndido.

Uso de ortodoncia invisible La ortodoncia invisible te permitirá disfrutar de los beneficios que caracterizan a este tipo de intervención odontológica sin que nadie sepa que la llevas puesta. Para ello, se emplean unas férulas o alineadores transparentes de plástico, diseñadas según la dentadura de aquel que la solicita, y que se cambian cada dos o tres semanas.

Además de ser prácticamente imperceptibles, las ortodoncias invisibles suelen ser muy cómodas de llevar, evitando incomodidades o heridas que podrían causar otras alternativas a este tratamiento.

Las carillas dentales El siguiente tratamiento odontológico del que hablaremos en esta entrada se trata de las carillas dentales. El uso de estas láminas finas y resistentes para proteger y mejorar el aspecto de los dientes ha ido creciendo a lo largo de los años, dada la cantidad de beneficios que consiguen aportar a sus usuarios. Cabe destacar que este tratamiento es irreversible, y que el diseño de estas carillas debe llevarse a cabo por profesionales.

Las cirugías periapicales Conocidas también como apicectomías, las cirugías periapicales son el último recurso para aquellos que desean eliminar una infección que ha llegado a la raíz de los dientes y a los tejidos que se encuentran a su alrededor.

Esta intervención quirúrgica se lleva a cabo una vez que el resto de tratamientos han fracasado y no se puede acceder al extremo final de la raíz de otra manera, dada la existencia de falsos conductos dentro de la pieza dental o bien por la fractura de alguno de éstos.

¿Cómo elegir la mejor clínica dental?

Dada las importantes inversiones económicas que requieren estas intervenciones odontológicas, hemos de encontrar el mejor centro posible que pueda ofrecernos no solo los mejores precios, sino un servicio de calidad que garantice los mejores resultados. Es por ello que, a continuación, listaremos los puntos clave a los que debes prestar atención a la hora de elegir una clínica dental:



En primer lugar, hemos de asegurarnos de que los profesionales que ejercen en el centro de nuestro interés son licenciados en odontología o cuentan con especializaciones en estomatología .

o cuentan con . También hemos de tener en cuenta la dotación del centro , dado que debe cumplir con unos rigurosos requerimientos para adaptar el servicio a las necesidades de los pacientes.

, dado que debe cumplir con unos rigurosos requerimientos para adaptar el servicio a las necesidades de los pacientes. Se aconseja elegir aquellas clínicas que consigan ofrecer toda la atención que verdaderamente necesitan los clientes para, de esta manera, asegurar su salud bucodental.

