Vuelve Vegana 2022: la feria vegana más grande de Europa Se celebrará en el recinto ferial IFEVI de Vigo los días 1, 2 y 3 de julio Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de junio de 2022, 11:44 h (CET) Vigo vuelve a acoger la segunda edición de la feria vegana y sostenible Vegana 2022 tan solo nueve meses después del éxito de la primera a la que acudieron más de 12.000 asistentes. Sobre la importancia de celebrar eventos, sus organizadoras (Patricia Menéndez, Tamara Alonso y Ana Gontad) destacan: “Estas ferias actúan en varias direcciones. Por un lado, el cliente final conoce productos nuevos que no tiene en su tienda habitual. Por otro, las marcas pueden tejer redes entre ellas y con los propios distribuidores locales. Por último, un evento de estas características enriquece a la propia ciudad que lo acoge, tanto social como económicamente”. Además de todos los expositores, Vegana 2022 se presenta de nuevo con una fuerte propuesta de ocio para todas las edades, por lo que la gente podrá disfrutar de food trucks, degustaciones gratuitas, charlas, showcookings y hasta una revisión del plato estrella de la gastronomía gallega “Shiitake á feira”, que preparará la asociación Raiceiras y cuyos beneficios se donarán a personas en situación de vulnerabilidad de la comarca del Baixo Miño.

Para hacer posible algo de esta envergadura, desde la organización lo tienen claro: “El apoyo institucional es imprescindible, es necesario mutar hacia un sistema más sostenible a nivel mundial por muchos motivos: empatía hacia los animales, frenar el cambio climático en la medida de lo posible y reorganizar los recursos naturales para que las personas en situación de vulnerabilidad también dispongan de ellos”.

Información de la feria: Se celebrará en el recinto ferial IFEVI de Vigo los días 1, 2 y 3 de julio. Las entradas para el evento están disponibles en www.vegana.gal . Su precio en venta anticipada es de 4,5 € un día y 12 € para los tres días. Es gratuita para menores de 12 años, mayores de 65, personas en situación de desempleo y personas en situación de diversidad funcional.

Vegana Gal, la asociación, también es respetuosa con las personas que tienen hipersensibilidad o son neurodivergentes, por lo que la feria ofrece el viernes una primera hora low, asegurando un rato donde no hay música, ni luces artificiales. También hay un pase prioritario para estas personas, así como la disponibilidad de tener auriculares de cancelación de forma gratuita. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Universidad Europea clausura la Clínica Jurídica reuniendo a los principales juristas de Madrid ​El acto se produjo el pasado día 26 exponiendo a los estudiantes los obstáculos que tendrán que sortear en su incorporación al mundo laboral Vuelve Vegana 2022: la feria vegana más grande de Europa Se celebrará en el recinto ferial IFEVI de Vigo los días 1, 2 y 3 de julio La genialidad que se hereda: Andrea Enciso Díaz Entrevista Ventajas de la instalación de placas solares en el hogar o en la empresa Ahorro en la factura de electricidad. Fácil instalación y sin apenas mantenimiento Estudiar Formación Profesional ¿online o modalidad presencial? Principales características y ventajas de ambos formatos