​El Museo Thyssen organiza un simposio internacional sobre arte norteamericano

Con motivo de la exposición Arte americano en la colección Thyssen, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organiza un simposio internacional que, durante los días 9 y 10 de junio, reunirá en Madrid a expertos internacionales para profundizar en diversos aspectos en torno al arte estadounidense; destacados americanistas procedentes de las más prestigiosas instituciones estadounidenses como Museum of Fine Arts de Boston, Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Pinceton University Art Museum, University of North Carolina at Chapel Hill, entre otras.



Además de mostrar la importante colección de arte americano reunida por el Barón Thyssen, esta muestra, fruto de un proyecto de investigación elaborado con el apoyo de Terra Foundation for American Art, toma como referencia la historia, la política, la ciencia, el medioambiente, la cultura material o la vida urbana para profundizar en las complejidades del arte y la cultura estadounidenses, aspectos sobre los que reflexionar en este encuentro.