Menabo facilita el transporte de equipajes con sus barras de techo para coches

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:36 h (CET)

Con la llegada del verano y las vacaciones, muchas personas comienzan a planificar viajes familiares o entre amigos. En los casos en que se requiere de un coche para trasladarse, a menudo, surgen problemas con el espacio disponible en los vehículos para trasladar el equipaje necesario para todos los días.

Una solución a este problema es la instalación de barras de techo o bacas, para así ampliar el tamaño del maletero del coche y poder cargar las maletas que no caben en el interior. Algunos de los aspectos a tener en cuenta en el momento de elegir unas barras de techo que sean compatibles con el coche, son la marca, el modelo y la versión, incluyendo el tipo de techo.

Para facilitar esta tarea, Menabo incluye en su sitio web un buscador intuitivo y fácil de usar, para encontrar rápidamente repuestos y barras portaequipajes para múltiples usos. Por ejemplo, para el traslado de artículos deportivos como bicicletas, tablas de surf, esquís o kayaks, así como objetos de gran tamaño que pueden ser necesarios en un viaje en familia, como un cochecito, colchones, carpas o muebles.

Menabo ofrece accesorios para todo tipo de vehículos La instalación de bacas en los coches es una excelente opción para aumentar la capacidad de carga y, adicionalmente, proporcionar comodidad a quienes viajan en el interior del vehículo.

En el catálogo de Menabo, además de encontrar las barras de techo ajustadas a las necesidades de una amplia variedad de coches, incluyen diversos accesorios para asegurar con firmeza el equipaje extra, en su mayoría de uso obligatorio para un viaje seguro tanto para el conductor, como para quienes se encuentren en su alrededor.

Menabo garantiza una fácil instalación de barras de techo para coches Más de tres décadas de experiencia en el sector le permiten a Menabo asegurar que el 99 % de los clientes puede realizar por sí mismos la instalación de las barras de techo para coches. Aun así, hacen hincapié en la importancia de seguir minuciosamente las instrucciones para que todo quede perfectamente instalado, ya que de lo contrario, podría suponer un peligro para el propietario del coche y para otros conductores.

Actualmente, se recomienda la adquisición de barras de aluminio, por su ligereza, aerodinámica y durabilidad. Asimismo, son mucho menos ruidosas y visualmente resultan más estéticas, estando disponibles en color negro y aluminio.

Por último, según el gusto de cada conductor, hay quienes prefieren dejarlas instaladas permanentemente y otros que optan por utilizarlas solo en casos muy puntuales, gracias a que su instalación no requiere ayuda profesional y puede hacerse muy rápidamente.



