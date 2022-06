España, el país donde más crece la preocupación por la inflación Según un estudio, el 87% de los ciudadanos admite estar afectado por el alza de los precios Redacción

miércoles, 1 de junio de 2022, 09:37 h (CET) Ni la guerra en Ucrania ni la Covid-19, el alza de los precios se impone como la principal preocupación de los consumidores españoles. Así lo refleja el estudio ‘Consumer Trends Report’, elaborado por Dynata, compañía líder en gestión de datos, que sitúa a nuestro país a la cabeza en esta preocupación, entre las principales economías del mundo, por delante de Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

En el escenario mundial, los ciudadanos se enfrentan a nuevos retos que empeoran su bienestar y aumentan su preocupación por el futuro. En líneas generales, el informe realizado por Dynata muestra que las altas tasas de inflación y la guerra de Ucrania han traído preocupación, hambruna, escasez de alimentos y una ansiedad que se ha apoderado de las pautas de consumo, donde el 69% de la población mundial está extremadamente preocupada por la inflación y un 60% confiesa que les ha afectado de manera evidente. En este contexto, España no es inmune y la preocupación se extiende al 87% de los españoles, una situación que pasa factura y que afecta a la cesta de la compra, la gasolina y los precios de la vivienda.

LA CESTA DE LA COMPRA ACUSA LA SUBIDA DE PRECIOS

La sombra de la inflación es alargada, tanto que ha afectado a la cesta de la compra de los españoles. El alza en los precios ha modificado el comportamiento de los ciudadanos, haciendo que un 61,7% de ellos hayan decidido sustituir sus marcas preferidas por marcas blancas o alternativas más económicas, un porcentaje muy superior al 51% de los encuestados en el resto de los países.

Otros aspectos que se ven afectados por el miedo a la inflación es un claro descenso en las compras impulsivas, mientras que el interés por almacenar productos ante el temor a posibles desabastecimientos, ha hecho que el 54% de los ciudadanos encuestados en este estudio de ámbito mundialapuesten por esta opción.

LOS MILLENNIALS, DE NUEVO LOS MÁS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN ACTUAL

Los Millennials vuelven a estar bajo el foco. La generación formada por todos aquellos jóvenes que llegaron a su vida adulta en el 2000 ha sido, otra vez,la más golpeada a nivel global por esta nueva crisis, lo que les ha provocado serias dificultades financieras. Los Millennials, recogidos en el estudio ‘Consumer Trends Report’ elaborado por Dynata, admiten que han sufrido el impacto de la inflación en la cesta de la compra (53%), el incremento en el precio de la gasolina (50%) y los elevados precios de la vivienda (38%).

A nivel de España, el 77% de la Generación X, junto a los Millennials, aseguran verse muy afectados por el incremento experimentadoen el precio de la cesta de la compra. En este escenario, la Generación X (76%) y los Millennials (78%) declaran utilizar los cupones descuentos más de lo que solían hacerlo con anterioridad.

En cuanto al alza en los precios de la gasolina, el 79% de la Generación X, quienes nacieron a partir de 1965 y hasta 1981, y el 73% de los Millenials confiesan que también han sido golpeados por el ascensoacontecido en los precios de los carburantes, lo que ha impulsado el interés por los coches eléctricos.

La demanda de estos vehículos ha explosionado, con un 74% de los consumidores encuestados manifestando interés en ellos;mientras que un 84% de los conductores ha admitido que han cambiado sus hábitos de movilidad, realizando menos viajes y menos desplazamientos. Algo que se traslada dentro de nuestras fronteras y es que, en España, la gran mayoría se inclina por los coches híbridos y eléctricos para su próximo coche, reforzando el sentimiento de responsabilidad con el medio ambiente.

NI VIVIENDA, NI PLANES DE JUBILACIÓN

Más allá de la inflación, otra de las grandes preocupaciones de los españoles es el precio de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Un 59% de los encuestados en nuestro país revela que es muy difícil encontrar una vivienda debido a los altos precios, siendo los principales afectados los Millennials, la generación X y los Baby Boomers.

Además, la ansiedad de la situación está empujando a los ciudadanos a considerar posponer la jubilación y sus planes de ahorro. De las personas que apuestan por el ahorro en España, el 36,3% confiesa que ahorran menos que hace un año; mientras que un 60% de los encuestados constata que ha cambiado sus planes de jubilación debido al alza de los precios.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

