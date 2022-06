La genialidad que se hereda: Andrea Enciso Díaz

En uno de mis recientes viajes a México, para una de mis últimas entrevistas, aproveché para hablar con una mujer especialmente emprendedora. Había acordado con Jazmín Chi, una de las premiadas entre las 120 mujeres más emprendedores e innovadoras del mundo, un premio que compartía con la mismísima Michelle Obama y Michelle Bachelet. Entonces, estando en aquella megalópolis, que es en lo que se convirtió CDMX, aproveché para citarme allá con otra mujer que destaca por su capacidad emprendedora y por su gran trayectoria en el mundo empresarial, como es la joven Andrea Enciso Díaz.

Colombia, tierra de genios como son Adriana Ocampo, una mujer que ha marcado historia en la conquista del espacio, Jorge Reynolds, inventor del marcapasos, Nelson Sabogal, una autoridad en materia del ozono o el mismo Wilson Rogelio Enciso, padre de Andrea, (https://www.facebook.com/wrenciso) y prolífico escritor de la talla de reconocidos escritores como Gabriel García Márquez, y quien tiene en su haber numerosos reconocimientos y publicaciones (https://www.autoreseditores.com/wilson.rogelio).

Andrea Enciso Díaz nació en el seno de una familia que le inculcó la cultura del esfuerzo, la perseverancia y la disciplina, pero, también, la importancia de ser independiente y de estar a gusto consigo misma. Y ella lo lleva a cabo a pies juntillas. Andrea Enciso Díaz ha perseguido su realización personal y la ha encontrado, además de en su familia, «en un proyecto en el cual creer y crecer». Ella es una mujer formada en la prestigiosa Universidad Central de Bogotá y es experta en Gestión de Marketing Estratégico de la Universidad Javeriana.

Durante años estuvo en un cargo de máxima responsabilidad en UM Worldwide, una prestigiosa Agencia de Medios, a nivel global, dedicada a preparar el futuro de nuevas empresas y negocios. Ahora, recientemente, fue nombrada New Business Manager Latam Havas, un cargo de máxima responsabilidad del prestigioso Grupo Internacional mexicano Havas Media Group (https://havasmediagroup.com/es/).

Seguramente, la mejor frase que la podría definir es la que un día pronunció Richard Branson: «Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de si puedes hacerlo, di que sí y luego aprende cómo hacerlo».

Andrea es una mujer que se tira a la piscina, que es valiente y que confía en sí misma y en las personas que han trabajado a su lado, las que, como ella, tal vez, también se han tenido que tirar a la piscina en algún momento de sus vidas.

Andrea, gracias por aceptar esta entrevista. Felicitaciones por ese nuevo reto para el cual, de verdad, se necesita ser valientes y confiar en sí misma, así como en las personas que han visto su potencial.

Has desarrollado casi toda tu trayectoria en el sector de la publicidad, eminentemente masculino. ¿Alguna vez has percibido discriminación? En mi trayectoria profesional, que arranqué hace 15 años, la verdad, me he enfocado en mí y en superarme a mí misma, y solo me he quedado, y me guardo, con lo bueno y las experiencias lindas que las personas me dejen.

¿Cómo apoyáis el talento femenino? Me gusta trabajar, tanto con mujeres como con hombres, y con cualquier género. Somos humanos y para todos hay espacio en esta industria publicitaría. Con respecto a la mujer, pienso que tan solo tratarnos de igual a igual ya estamos aportando.

¿De qué manera ejerces la dirección? Ejerzo una dirección muy humana, teniendo en cuenta los talentos y capacidades de cada persona.

El reclutamiento del talento ya no se parece al de antes. ¿Qué se busca en un currículum cuando se contrata a alguien? Hoy día no solo se tiene en cuenta un título, se busca más una capacidad de consecución de objetivos, capacidad de liderazgo, actitud de servicio y compromiso con los objetivos de las compañías.

¿Cómo entiendes el liderazgo? ¿Y en el sector de la publicidad? Siempre el liderazgo debe ser bajo el respeto. Ahora bien, teniendo en cuenta que en esta industria el factor tiempo es una prioridad, se debe liderar buscando la eficiencia sin olvidar el factor humano.

Si en este momento pudieras escoger un sueño para hacer realidad, ¿cuál escogerías y por qué? Conocer otras culturas siempre me ha fascinado. Pero esto implica mucho tiempo y dinero. Así que, si pudiera escoger un deseo, sería poder viajar alrededor el mundo.

¿Qué se siente ser la hija de un escritor como Wilson Rogelio Enciso? ¿En alguna de sus novelas crees que hable de ti? ¿En cuál? Siento orgullo y admiración profunda porque sea mi padre, crecí con muchos privilegios y mucho amor por parte de él. Me encanta que sea el escritor en el que se ha convertido y su noble causa enfocada a la educación para motivar a las nuevas generaciones a enamorarse de la literatura; o simplemente como él dice: “Escribo para que me lean y no para enriquecerme.” No estoy segura si haya algún personaje que hable de mí, pero de lo que sí estoy segura es que hago parte de su inspiración.