Miguel Hernández. Biografía de José Luis Ferris

sábado, 28 de mayo de 2022, 11:18 h (CET) Leo con placer la obra biográfica más actual y completa sobre la vida, su factor humano y ese quehacer, excelente por su veracidad y el ejercicio literario y social de la figura del personaje, cuidadosa labor de presentar la imagen Miguel Hernández obra de nuevas aportaciones para acercarnos a la realidad del poeta y reconocimiento al admirable trabajo de muchos años de José Luis Ferris, mientras sobre nuestras cabezas se mece la terca amenaza histórica contemporánea del fascismo disfrazado de democracia cargado de mentiras, vulgaridad y mediocridad. Y para colmo el emérito con la desfachatez de creer que España es suya con aplauso y los vivas de sus cuarteleros, son cara sáfios que vienen salvando un juguete roto del cubo de la basura, que ellos mismos han venido creando enarbolando la pistola y la cruz.

No se borran de mi mente el asesinato, uno a tiros de falangistas desalmados y envidiosos. Y el otro matado a palos de cárcel en cárcel hasta que en un lamento final se despedía del campo y de los trigos. Me refiero a García Lorca el de poeta en Nueva York y Miguel Hernández que elevó desde los campos como don del cielo para cantarles a los aceituneros cautivos:

Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos.

Proletario oliendo a universo, hoy olvido de los “demócratas de toda la vida” altura merecedora con versos heredada de Góngora. <Lope y otros clásicos. ¿Pero porque los menesterosos fascista, idénticos ahora disfrazados de demócratas van cargando de metralla y “Viva la muere” cometieron tan increíbles crimen, Pero contamos nuestra emoción y dolor solidario hacia ellos. Matar es su oficio hasta conseguir la prohibición de las libertades así en la tierra como en el cielo, auque parece que han adquirido en propiedad desde un día que Dios está enfermo o de asuntos propios Así, con este peso histórico, esta nueva biografía sobre Miguel Hernández desde su nacimiento allá en su ciudad a la que amó tanto como a las cabras de su rebaño y una Josefina a la que quiso, de tal encanto que hasta le dedicó la nana de la cebolla:

La cebolla es escarcha Cerrada y pobre Escarcha de tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba Con sangre de cebolla Se amamantaba Pero tu sangre Escarchada de azúcar Cebolla y hambre

Un amor de pueblo apasionado lo que significó un pulso con ese otro de la necesidad imperiosa de alcanzar la fama de gran poeta qué el mismo se había figurado con la prisa el triunfo, precisamente en un Madrid donde en aquellos convulsos años representa la mejor poesía y poetas en la lengua de Cervantes, sin querer saber que la vida de poeta es dura para esta humana criatura con su traje de pana oliendo a cabra y las alpargatas de espalto mal viviendo, buscando amistades que le ayuden, Y lo hacen porque el poeta cabrero ofrece a la vez esa peculiar sencillez , inocencia y verdad por estar seguro que nació para ser gran poeta.

José Luis Ferris es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Poeta, novelista y autor de diversos ensayos, fue galardonado con el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana por su primer libro de poesía, Piélago. Su trayectoria poética quedó consolidada con Cetro de cal, accésit del Premio Adonis 1984, y Niebla firme, poemario por el que fue calificado por la crítica como “uno de los máximos exponentes de la joven lírica española”. En su ciudad natal. Ha logrado tras dura labor de investigación enriquecer la figura del hombre y de poeta colocando verdad en su vida y obra ,sobre las biografías del hombre y el poeta .Lle lleva en más de una ocasión a ser un ingenuo que considera que a él le corresponde por ley ser poeta que no puede esperar para ser reconocido como tal.

Con este comprometido libro, muchas de las medias verdades, algo más que simples odios a una inocente criatura armas gran poeta del corazón y la memoria, que bebió, la sed de su fuerza creadora acudió a los grandes clásicos españoles para subir la empinada escala de ser un gran poeta con desasosiego como pastor de humanidades, de los campos de su tierra. Y como aclara el autor de este Miguel Hernández, llegado el punto jerárquico de defender a la República, pese a su rígida educación religiosa, se ALISTÓ voluntario, no forzado como señalan algunos irresponsables escribidores, al Quinto Regimiento, cambiado la pluma por el fusil, cuando bien pudo quedarse en el Madrid heroico a la sombra de la emblemática alianza de intelectuales Antifascistas.

