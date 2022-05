Ventajas de la instalación de placas solares en el hogar o en la empresa Ahorro en la factura de electricidad. Fácil instalación y sin apenas mantenimiento Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de mayo de 2022, 08:00 h (CET) A cada día que pasa, aumenta el compromiso de la sociedad por el cuidado del medio ambiente, lo que lleva inevitablemente a contemplar como una de las herramientas más eficaces, el consumo de energía renovable. Sin embargo, la mayor parte de esta y que suministran las diferentes compañías proveedoras con el monopolio eléctrico en España provienen de la quema de los combustibles fósiles, por lo que la única salida para ser más sostenibles es la instalación de placas solares a nivel particular. A este motivo medioambiental, se le ha venido a sumar el aumento constante de los precios de la factura de la electricidad, por lo que también significa un ahorro económico en el medio y largo plazo

La sociedad actual se encuentra sostenida sobre un estilo de vida y un modelo económico de gran dependencia al fluido eléctrico. Prácticamente cualquier elemento de confort y subsistencia para los hogares y de productividad en las empresas funciona gracias a la electricidad. En este contexto, debido al aumento constante del precio de la luz y su coste medioambiental, la instalación de placas solares fotovoltaicas, por empresas como la que se localizan en la web www.genersis.es, para ser energéticamente autosuficientes, trae grandes ventajas económicas y ecológicas. Aunque, estas no son solo las únicas ventajas de la instalación de placas solares fotovoltaicas.

A continuación, se enumeran las principales ventajas de instalar placas solares en los hogares o en las empresas.

Ahorro en la factura de electricidad

Sin duda, este es uno de los beneficios más atractivos de instalar placas solares, pues los interesados verán una reducción considerable en la cantidad a pagar en la factura de la luz. Empresas como la mencionada, Generisis, realizan estudios técnicos para analizar la capacidad de los espacios disponibles de cada inmueble para colocar los paneles solares. Con base a ese estudio, pueden informar acerca de si el sistema cubrirá total o parcialmente el suministro de electricidad que la familia necesita.

En relación a la inversión inicial, se calcula que estará amortizada en un plazo de entre 4 y 6 años. En España, ese ahorro se aplica al consumo activo y puede llegar a ser del 70 % de otros gastos asociados al uso de la red, como la tarifa de acceso o los peajes que tendrán que ser abonados.

Ayudas e incentivos oficiales

Por otro lado, hay que destacar que existen ayudas e incentivos para la instalación de placas solares y hacer los inmuebles más sostenibles, ya sean particulares o en empresas e instituciones. En España, tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas ofrecen subvenciones que cubren entre el 25% y 50% del coste y los ayuntamientos incentivos fiscales, descontando hasta el 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este tipo de ayudas hacen que la inversión y el plazo de amortización se reduzca notablemente.

Menor impacto medioambiental

La energía solar pertenece al grupo de las energías renovables que son amigables con el medioambiente, es decir, son limpias, no contaminan. Sin embargo, la gran parte de la energía eléctrica que suministran las compañías tradicionales provienen de fuentes altamente contaminantes, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que producen los nocivos gases de efecto invernadero y otros residuos tóxicos que contamina el aire, la tierra y el agua.

Del mismo modo, los combustibles fósiles se van consumiendo, por lo que cada vez hay menor disponibilidad, causa por la que los precios no dejaran de subir. Este es el mejor momento para invertir en energía solar y cada día son más los ciudadanos y empresas con mayor conciencia medioambiental que apuestan por invertir en instalaciones fotovoltaicas.

Instalables en cualquier espacio disponible

Lejos de lo que muchos piensan, los paneles solares no solo pueden instalarse en los tejados, sino que pueden colocarse en cualquier espacio donde incida luz solar. Las terrazas de edificios comerciales, las cubiertas de naves industriales, las comunidades de vecinos e incluso los campos de cultivo son aprovechables para ubicar placas fotovoltaicas. En ese sentido, cabe destacar que la existencia de instalaciones agrovoltaicas demuestra que la producción de este tipo de energía no está reñida con los cultivos y reduce los gastos de producción en el sector primario.

Fácil instalación y sin apenas mantenimiento

Todavía quedan algunas dudas a la hora de abordar la instalación de las placas solares, pero cabe destacar que es un proceso muy sencillo y rápido, que no necesita apenas mantenimiento. Las empresas se encargan de todo, hacer el estudio que sea más rentable y cubra las necesidades de cada cliente.

Una de los grandes beneficiados son los propietarios de aquellos inmuebles donde no llega la red eléctrica, porque con una instalación de autoconsumo tendrán suministro eléctrico que solucione todas sus necesidades.

Gracias al continuo desarrollo tecnológico en el que está inmerso el sector del autoconsumo fotovoltaico, los costes de fabricación e instalación de este tipo de paneles se han reducido notablemente. Al trabajar con paneles basados en estructuras muy sencillas, que requieren un número limitado de piezas juega a favor de los clientes, dado que se reducen los costes, el tiempo de instalación y las posibles roturas, por lo que el mantenimiento, como se comentaba, es mínimo y perfectamente asumible para particulares o empresas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventajas de la instalación de placas solares en el hogar o en la empresa Ahorro en la factura de electricidad. Fácil instalación y sin apenas mantenimiento Estudiar Formación Profesional ¿online o modalidad presencial? Principales características y ventajas de ambos formatos ¿Quieres vender tu inmueble? Tu mejor opción en el Comparador Inmobiliario Ofrece decenas de opciones al vendedor del piso y pueden hacer que ganes más dinero del que tenías pensado A la cabeza en cremación, pero no en prevención: cementerios en España ¿Se cumple la normativa legal de forma eficiente? Una reina de una saga de Reyes Entrevista a Gabriela Reyes