La Fundación Adecco retoma la presencialidad en la XIII edición de la Carrera de las Capacidades

martes, 24 de mayo de 2022, 17:33 h (CET) Impulsada por la Fundación Adecco, Cisco y más de 50 empresas comprometidas, el evento contará con la participación de la deportista paralímpica Desirée Vila y de Álex Roca, deportista con parálisis cerebral. Todas las personas que quieran apoyar y participar en esta iniciativa, pueden inscribirse en la web de la Fundación Adecco (https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El plazo de inscripción para la carrera presencial finaliza el 5 de junio, y el día 11 para la virtual Tras dos años de restricciones marcados por la Covid-19, la Carrera de las Capacidades retorna a la presencialidad, sin abandonar la posibilidad de unirse virtualmente.

Se trata de un encuentro muy esperado que recupera la interacción, el trabajo en equipo y la convivencia como pilares para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Se han vivido dos años difíciles de incertidumbre y distanciamiento, que han frenado muchos de los avances conseguidos hasta el momento. Así, muchas familias y personas con discapacidad han experimentado situaciones de aislamiento, incertidumbre y/o soledad y, de hecho, según los datos del informe Discapacidad y Familia, el 92% de los hogares con personas con discapacidad cree que han sido doblemente afectados por la crisis de la Covid y que aún no se han levantado de la misma.

Con el propósito de visibilizar esta situación, la Fundación Adecco pone en marcha la XIII Carrera de las Capacidades. De la mano de Cisco, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y de más de medio centenar de empresas comprometidas movilizará, de forma presencial y virtual, a empleados, asociaciones y sociedad en general para resaltar, a través del deporte, las barreras que a encuentran las personas con discapacidad en su proceso de inclusión social y laboral.

“Con la XIII edición de la Carrera de las Capacidades, queremos trasladar un mensaje de unidad, corriendo juntos por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Después de dos años haciéndolo por separado, volvemos a correr unidos, en el mismo circuito y con el propósito de llegar a la misma meta. Queremos que los valores del deporte (esfuerzo, trabajo en equipo, cooperación, motivación, tenacidad) calen en la sociedad pospandemia y podamos avanzar hacia entornos sociales y laborales más ecuánimes e inclusivos. Queda mucho por hacer y queremos recordarlo a través de esta iniciativa, que tan buena acogida ha tenido en años anteriores”, comenta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

12 de junio. XIII Carrera de las Capacidades

La Fundación Adecco organiza la XIII Carrera de las Capacidades que, por primera vez, se desarrolla en formato híbrido: virtual y presencial. Ambas versiones tendrán lugar el domingo 12 de junio. Quienes se inscriban en el formato presencial podrán escoger entre dos distancias: uno o cinco kilómetros. Tanto la salida (que se efectuará a las 10.30 h.) como la meta de la carrera se localizarán en la plaza de los Juegos Reunidos de Alcobendas (Madrid).

La deportista paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco, Desirée Vila hará de ‘speaker’ durante la carrera, animando a los asistentes y proclamando a los vencedores: “Para mí, es un honor volver a formar parte de esta iniciativa. Nada mejor que el deporte para visibilizar una cuestión tan relevante como la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Os animo a haceros con vuestro dorsal para el día 12, yo estaré ahí motivando para que sumemos kilómetros y kilómetros por la inclusión”.



Álex Roca, deportista con parálisis cerebral, impartirá una charla el 10 de junio para las personas inscritas y competirá en la carrera.

Formato virtual: la posibilidad de unirse desde cualquier lugar

Cada persona podrá elegir cómo quiere movilizarse: corriendo, caminando, montando en bici… Lo importantes es sumar kilómetros y compartir en redes sociales su actividad con el hashtag #CarreraCapacidades y #EmpleoParaTodos.

“Después de las últimas dos ediciones, restringidas al formato virtual debido a la pandemia, volvemos a salir a la calle y a calzarnos las zapatillas para correr por las personas con discapacidad. Pero si algo hemos aprendido de estos años es a transformar las dificultades en oportunidades, por eso mantenemos también la carrera virtual, para que este evento sea universal y pueda unirse a nosotros cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. No hay límite de dorsales, todos sumamos”, destaca Francisco Mesonero, quien también muestra su agradecimiento a las empresas comprometidas con este proyecto. Con sus aportaciones se apoyarán proyectos de autonomía, formación y empleo dirigidos a personas con discapacidad.

Aitor Retolaza, alcalde de Alcobendas, tampoco faltará a la cita del día 12 de junio: “Como corredor, conozco las dificultades y obstáculos que se pueden encontrar a lo largo de una carrera. Como humano, sé que no todos los cuerpos son iguales, ni todos los obstáculos igual de limitantes para todos y todas. Tanto para correr, como para encontrar trabajo u otros detalles del día a día, hay obstáculos, algunos muy complejos. La Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco es un proyecto que visibiliza las dificultades de acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad. Una carrera que representa el camino de la vida. Una carrera que merece la pena correr”.

Todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa pueden apuntarse en la web de la Fundación Adecco (https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El plazo de inscripción para la carrera presencial finaliza el 5 de junio, y el día 11 para la virtual.

