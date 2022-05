Casa Decor 2022 clausura sus puertas Un año más se convierte en el evento de diseño e interiorismo de referencia Ana Ruiz de Infante

martes, 24 de mayo de 2022, 10:47 h (CET) Casa Decor 2022 cierra sus puertas después de más de un mes en el que hemos disfrutado del mayor escaparate internacional de interiorismo. Más de 200 empresas y profesionales transformaron el edificio de Goya, proyectando 57 espacios, con diferentes propuestas, estilos y soluciones habitacionales.

Esta edición además ha sido especialmente importante, se han cumplido 30 años desde que Casa Decor comenzó con este proyecto, más de tres décadas en el este evento ha demostrado ser uno de los referentes del interiorismo y diseño de España.

El lugar elegido fue Goya 89, un edificio construido en 1926, con más de 4500 m2, seis plantas y unas originales terrazas donde contemplar de unas impresionantes vistas de la capital.



De las 160 empresas participantes, el 51% fueron marcas españolas, procedentes de 20 provincias, y un 49% estuvo representado por empresas extranjeras, como la empresa italiana Technogym, que confió en Miriam Alía para realizar el Auditorio, un espacio onírico que ha acogido diferentes eventos de esta edición.

En el plano de las cocinas, estuvo representado por empresas españolas como Dica, Sixty Pro y Delta Cocinas, a las que se unió, por primera vez, BC3 Cocinas, Asko y la alemana Thermomix.

Me gustó el proyecto de BC3 Cocinas, un espacio cálido, pensado para compartir en familia, donde se mezclaron los materiales y texturas naturales sin perder ese punto sofisticado.

Espacio BC3

Del sector del cuarto de baño, resaltarlos espacios de Jacob Delafon, Geberit, Strohm-Teka, AXOR, Bathco, Gessi, Sergio Luppi…

Espacio Jacob Delafon

Strohm Teka plasmó un espacio que iba desde lo más moderno, pasando por lo más funcional hasta este extremo de clasicismo renovado, su idea: transformar los baños en espacios de bienestar físico y emocional.

Espacio Strohm Teka



Las empresas de domótica, electrónica, audiovisuales e iluminación, también estuvieron presentes, como Gira, Bang & Olufsen, Niessen, Jung, LZF Lampso Bticino.

Espacio GIRA

El Corte Inglés, Patrocinador Oficial de la edición 2022, fue el encargado de presentar un espacio de más de 100 m2 en última planta del edificio, realizado por Decor Studio.

Y por último, sin dejar de olvidar que en esta edición, también contaron con 15 espacios realizados por profesionales, que idearon sus proyectos con total libertad creativa para mostrar su forma de trabajar al público, como el formado por Jaime Jurado y Mónica Bartolessis; Fran Cassinello, de Mandalay; Marta Labrador, Sinmas Studio, Estudio Muher o Javier Escobar, Somos2 Studio, Nometri, Estudio Querencia o Studio MO, o los que se estrenan en esta edición como Helena Rocha, Andreína Raventós, Paula Piris, Sara Torrijos y Leonela Rivas…

Me sorprendió el espacio de Marta Labrador, donde supo plasmar -en un espacio donde los techos originales no eran así- una buhardilla al más puro estilo parisino, con estructura y piezas de mobiliario diseñadas con residuos de madera y acabados realizados en pintura ecológica.

Espacio Marta Labrador

