Las cloacas Cuando en un “Ejecutivo” alguno de sus miembros se permite el insulto y desprecio público, la cabeza de dicho “Ejecutivo” debe tomar decisiones Ángel Alonso Pachón

martes, 24 de mayo de 2022, 10:38 h (CET) Nos educaron, entre otras cosas, en el respeto y valoración de las Instituciones y de sus dirigentes. La deriva actual de ciertas personas con cargos institucionales es de tal calibre que la pregunta del pueblo llano si el problema está en la “cabeza” o se encuentra en la diversidad de miembros, no debidamente seleccionados.

Cuando en un “Ejecutivo” alguno de sus miembros se permite el insulto y desprecio público hacia una persona representativa de los más altos poderes de un Estado, la cabeza de dicho “Ejecutivo”, como mínimo, debe tomar dos decisiones:

Primera. Apercibirle para un cese inmediato. Segundo. Salir públicamente a pedir disculpas como responsable de sus ministros.

CLOACA de la SOBERBIA: “Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el suyo”

Cuando en un Ejecutivo, la “cabeza visible” acuerda dirigir un Estado con los votos de los que quieren destruir la Nación Española y ninguno de sus miembros, al parecer “ministros en misión de sumiso servicio “ levanta la voz…

CLOACA de la VERGÜENZA “Vivir bajo el mismo techo protector de los SEPARATISTAS”

Cuando unas personas, “Presidente y Ministros”, “Diputados”, “Senadores”, “Concejales” , callan ante el ULTRAJE SIN NOMBRE de meterse en la misma cama de los ASESINOS de muchos sus compañeros y de muchos más españoles…

CLOACA de la PODREDUMBRE “Tomar la mano del que, todavía, no ha enterrado el cuchillo”

Cuando en un Ejecutivo y en sus adláteres no existe CAPACIDAD o POSIBILIDAD de OPOSICIÓN por principios personales, siendo el SILENCIO su forma de hablar…

CLOACA del SERVILISMO. “Hace tiempo que decidieron saludar con la cabeza inclinada. Amen”.

Cuando se convierte un Ejecutivo en una oficina de INFLUENCIAS…

CLOACA DE LAS TRAMPAS “Nunca te duela subir la escalera pisando a los demás”

También existen otras CLOACAS; la más importe y cobarde se conoce con el nombre de "CLOACA de la CONFORMIDAD".

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

