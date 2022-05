Poeta peruana presenta su quinto libro bilingüe publicado en México Presentación del poemario Inter rosae et mori (Entre rosas y muertos) de la escritora, poeta, compositora y empresaria peruana Ramina Herrera Carlos Javier Jarquín

lunes, 23 de mayo de 2022, 11:36 h (CET) Este domingo 22 de mayo fue la clausura del XVI Festival Internacional Palabra en el Mundo en Matamoros, Tamaulipas, México, dicho festival este año se celebró presencialmente durante el 20, 21 y 22 de mayo. En la clausura de este importante festival dando inicio a la 1:00 p.m., Centroamérica, 2:00 p.m., Ciudad México y 9:00 p.m., España, se presentó vía zoom con trasmisión en vivo por Facebook Live, el poemario INTER ROSAE ET MORI (ENTRE ROSAS Y MUERTOS) de la autoría de la escritora, poeta, compositora y empresaria peruana Ramina Herrera, publicado con la editorial mexicana Ayame Editorial. El libro está disponible en la plataforma de Amazon en formato digital y tapa blanda.

Desde esta estas líneas felicito a todo el equipo de profesionales de AYAME EDITORIAL y en especial a su Directora General la escritora, poeta, gestora y promotora cultural Ana María Ayala y Directora Creativa, la escritora, poeta y cantante Yared Ayala por esa maravillosa labor que realizan en pro del arte y cultura nacional e internacional.

Las conductoras deeste evento fueron Yared Ayala y Ana María Ayala. En esta presentación la autora anfitriona tuvo el placer de tener la compañía virtual de sus hermanas, madre, amigos, conocidos, seguidores y colegas de diferentes países, entre los presentes estuvieron: Mora Malú (correctora del libro),Manuel Chatelain Soto (prologuista de este poemario), Alexander Anchía, Idalmis Castellanos Botas,Leonardo Cruz Alvarado, Wilson Rogelio Enciso, María Beatriz Muñoz, José Luis Ortiz, Isidoro Irroca, Gerardo Castillo, Eva Rodríguez, Antonieta Salinas, Victor Antonio Ampuero Mendoza,Julián Alberto Guillen López, Yolanda Ludeña y Vanessa Cueva.

En el siguiente enlace Ramina Herrera nos presenta brevemente su libro:







Para conocer un poco de este libro y de su autora, le realicé unas preguntas a Ramina, la cual amablemente me respondió y con gusto comparto sus respuestas:

Ramina primeramente felicidades por la publicación de tu quinto libro. ¿Que significa para ti haber publicado tu libro INTER ROSAE ET MORI (ENTRE ROSAS Y MUERTOS) con Ayame Editorial en México? Gracias Carlos. Que un libro mío sea publicado por una editora extranjera es el cielo mismo para mí, jamás pensé que podría ocurrir y hoy que es realidad solo agradecer a Dios porque estoy segura que él abrió las puertas y maravillosas personas como la Directora general de Ayame Editorial Ana María Ayala, y su Directora Creativa Yared Ayala y tú Carlos porque apostaron por mis versos, por mis locuras, no existe palabra que englobe y manifieste mi infinita gratitud con todo el equipo de profesionales de AYAME EDITORIAL

¿Cuál es la temática central de esta obra? INTER ROSAE ET MORI (ENTRE ROSAS Y MUERTOS) es un libro de poemas bilingüe español – inglés que navega entre el amor, preguntas existenciales, autorreproche como ser humano y al humano en general por su falta de amor a nuestra casa - la tierra, soledad en pasos recorridos, pero finalmente amor a este “ahora” sea como sea que se presente.

¿A qué público está dirigido su contenido? Cualquier persona puede leerme, uso lenguaje sencillo solo los títulos están en latín, idioma que me fascina junto al francés y es darle al lector un poco de tarea para buscar y ser él mismo que traduzca (ahora con la ayuda del internet todo es fácil) el título que más le resuene con lo que lee.

¿Por qué leer a Ramina Herrera? Por qué leerme, buena pregunta, encontraran en mis versos, versos directos, sin filtros, con lenguaje sencillo y siempre preguntando el porqué, para que, destinos, razones, estaciones, un poco de cosmogonía andina, misticismo, los vuelos y recorridos siderales con mil visiones y mil preguntas de las 1000 mujeres que en mí habitan.

