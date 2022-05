Yo aborto o nosotros abortamos El hombre, actor necesario debería presentar su opinión y ser parte necesaria para la toma de decisión de abortar Ángel Alonso Pachón

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:51 h (CET) Allá por los años 70 tuve la suerte de compartir amistad con dos personas excepcionales, desde el punto de vista humano, ético y religioso. Los dos tenían un mensaje común: “Las personas tienen la obligación de ser felices”. “La convivencia debe perseguir la felicidad en la sociedad”. “Dios, está ahí; nos regaló la vista para contemplar, las manos para repartir, la voz para comunicarse… Dios, NO regaló la felicidad, nos entregó las herramientas para conquistarla…”

En aquellos años, muchos dejaron los conventos. Estas dos personas, siguieron siendo “hermanos suyos”, frente a cierta estigmatización generalizada (atributo que hace que el individuo que lo porta sea considerado como parte de un grupo inferior, inaceptable o negativo).

Alfredo y Chanca, que así les llamábamos, también tenían claro una cosa: “En la pareja, la felicidad es cosa de dos” y “los problemas o decisiones se solventan con el tratamiento del sillón” (diálogo… diálogo… diálogo…). Es esto último lo que me gustaría comentar con un poco más de detenimiento. La sociedad española está un poco revuelta con todo el tema de la Ley del Aborto y otras circunstancias.

Las situaciones ABORTIVAS vienen precedidas, lógicamente, por actuaciones o relaciones, como se quiera llamar, de dos personas o varias. La libertad es uno de los conceptos fundamentales para poder conocer, entender, decidir… En el tema que estamos comentando, las actuaciones o relaciones, se está olvidando a las OTRAS PERSONAS, sujetos necesarios para la realidad posterior, objeto a debate. La decisión de un posible ABORTO, en muchos casos, si no ha existido violencia, ¿habría que “CONTAR” CON EL SUJETO ACTIVO NECESARIO, el HOMBRE?

Yo, puede ser por ignorancia, no he oído ningún comentario al respecto. El HOMBRE, actor necesario, podría, mejor dicho debería, presentar su OPINÓN y ser parte necesaria para la toma de decisión de ABORTAR. Si las dos partes han sido conscientes de su relación y sus posibles consecuencias… entiendo que cualquier actuación posterior sea también CUESTIÓN DE DOS. (¿?)

Como dirían mis amigos Chanca y Alfredo, “tenéis la obligación de ser felices y responsables” ¿Uno o una sólo?... Catorce semanas… para poder… para decidir… ELIMINAR un pequeño SER, consciente en su “natura”. ¿Alguien, antes de “poder”, antes de “decidir”…, ha visto las imágenes reales de eso que algunos llaman simplemente “FETO”?

