​La pintora Lourdes Rial Otero

En este espacio, sólo seré su voz, su medio para transmitir estas palabras que a continuación leeréis de esta pintora gallega:



Partiendo de la frase: “Pintor es el que pinta copiando, Artista es el que pinta creando”. Eso no significa que todos nos expresemos igual ante un lienzo vacío, ni que todos seamos capaces de transmitir los mismos sentimientos, ni siquiera que produzca el mismo efecto en el autor.

Aquí mi reflexión es donde está la línea entre la copia y lo creado. Un retrato es realmente una copia de un modelo aunque le estés dando tu propio estilo e igualmente una playa, una montaña, una calle… Esto es la gran controversia que surge entre los afines al realismo y los afines a las obras inéditas. A mí ambos me satisfacen.

Igual que un escritor no crea las palabras, sino que las busca, las relaciona, las va sembrando sobre el papel hasta conseguir emocionar, intrigar, producir diversos sentimientos en el lector. Si les damos 200 palabras para escribir un párrafo que exprese algo, seguro que salen 200 diferentes.

Lo mismo ocurrirá con 50 pintores frente al mismo objeto. Todos serían diferentes y cada uno se diferenciaría de otro: color, pincelada, luz, planos…

Personalmente fui desarrollando el amor por la pintura de diferentes modos a lo largo de los años: como complemento de trabajo, enfocado a la enseñanza y a obtener en los alumnos los beneficios que aporta y, al mismo tiempo, para mi propia satisfacción expresando, creando y desarrollando mis aptitudes.

Aporta cultura porque te va introduciendo en museos, exposiciones, estudio de pintores, biografías, estilos y técnicas. Con el tiempo te vas transformando y buscas nuevos retos que te aporten satisfacción personal, notas que esa dedicación te lleva a olvidar problemas, a desarrollar capacidades como la paciencia, la constancia y la perseverancia. Pero sobre todo, te ayuda a canalizar mejor el estrés emocional y el control de la ansiedad.

Que la pintura es un arte, no hay duda, que es terapéutica tampoco. Por lo que es bueno mezclar el placer con una buena "arteterapia". Me encanta la pintura porque me permite expresarme, me ayuda a canalizar mejor mis emociones y a liberar tensión. Es el gimnasio para mi cerebro.

Gracias Lourdes por tu tiempo, interesantes son tus consideraciones y afortunadamente tenemos también oportunidad de ilustrar tus palabras, acompañándolas de algunas de tus obras. Estos cuadros están a la venta, si te enamoras de alguno de ellos, puedes contactar con su creadora en este email: lourdesrialotero122@gmail.com