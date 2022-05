Familia real versus familia del rey Las hermanas de Felipe VI, y los hijos de estas, no forman parte de la familia real de España María del Carmen Portugal Bueno

miércoles, 18 de mayo de 2022, 11:30 h (CET) Tras la proclamación de Felipe VI como rey de España se produjo, automáticamente, una remodelación de los miembros que conforman la familia real y la familia del rey.



Actualmente, la familia real española está integrada por Felipe VI, doña Letizia, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, don Juan Carlos y doña Sofía. El resto de familiares se enmarcan bajo la denominación de la familia de Su Majestad el rey. En consecuencia, las hermanas de Felipe VI, y los hijos de estas, no forman parte de la familia real de España.

Esta diferenciación también se establece en la actividad a desarrollar por cada uno de ellos. Por ejemplo, solamente los miembros de la familia real pueden desarrollar actividades de naturaleza institucional. Mientras que ningún miembro de la familia del rey, «que no sean miembros de la Familia Real, no desarrollarán actividades de carácter institucional», establece los criterios de actuación de los miembros de la familia real.

Sin embargo, en este último caso, existe una excepción, y es la posibilidad de realizar actividad institucional de manera ocasional y puntual siempre y cuando así lo encargue el rey. También existe otra particularidad, en este caso en relación a la familia real. El rey don Juan Carlos es miembro de esta familia pero no realiza actividad institucional alguna. Esta realidad viene motivada por su cese en el desarrollo de dicha actividad por voluntad propia, tal y como manifestó en su carta dirigida a Felipe VI en 2019: «Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio».

Tampoco debemos confundir, o incluso utilizar como sinónimos, el concepto de familia real con casa real. La Casa de Su Majestad el Rey es el organismo gracias al cual Felipe VI puede desarrollar sus funciones como jefe del Estado español. También organiza y desarrolla el funcionamiento del régimen interior de la residencia de la familia real.

