El aborto, el proceso menstrual... las incoherencias Escribir leyes forzadas por ideologías, trae como consecuencia el “cultivo permanente” de injusticias sociales Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:51 h (CET) Ayer insistía en un criterio, creo universal: LA VIDA es el ÚNICO CONCEPTO ESENCIAL y COMÚN. Los movimientos sociales, motores avanzados de la humanidad, siempre han tenido como meta alcanzar el RESPETO UNIVERSAL A LA VIDA. Hoy, salvo en países dirigidos, mejor sería decir dominados, por ideologías fundamentalistas, la PENA DE MUERTE va siendo excluida.

Sin embargo, las sociedades mediatizadas por los “grupos de presión o lobbies”, manejan el concepto “VIDA” en base a principios interesados, poniendo “inicios”, “puertas” y “fin” al devenir del único concepto por todos admitidos: la INDIVIDUALIDAD de la VIDA.

Leyes, como la del ABORTO, fumigan de “desigualdades” y de “incoherencias” a la sociedad, patrimonio de todos:

La primera “incoherencia” es querer cuadrar por “h”, el aborto libre, frente a la “minoría” de edad, frente a las limitaciones civiles por dicha minoría y frente a la inmadurez propia y lógica de la adolescencia. La segunda “incoherencia”, es saltarse el derecho de los padres a una educación personalizada de los hijos, en la que, para su eficacia, es “necesaria” la autoridad de los padres. La tercera “incoherencia”, es anular derechos de los padres pero cargarles de las posibles responsabilidades derivadas de acciones en las que ellos están limitados. La cuarta “incoherencia”, es la derivada de la falta de preparación individualizada de las personas, “menores de edad” y que, sin embargo, va acompañada de exigencias sociales: familiares y sanitarias.

Tras las INCOHERENCIAS, aparecen los “agravios comparativos” o las “desigualdades no justificadas” o las “actuaciones sanitarias preferentes, porque SÍ”:

Una.- ¿Quién controlará las listas de espera? Dos.- ¿Quién analizará el concepto “preferente”? Tres.- ¿Quiénes decidirá el organigrama abortista frente a los derechos de atención sanitaria por otros conceptos? Cuarta.- Los médicos de Atención Primaria ¿son los profesionales adecuados para diagnosticar situaciones “menstruales”anormales? Se entiende que es la GINECOLOGÍA la especialidad que abarca el estudio de todas las formas de alteraciones de flujo o menstruales. Quinta.- ¿Quién confeccionará las listas del especialista, el proceso de atención y baja laboral? Una situación de indefinición responsable se derivará del cuadrante de las listas de atención primaria o especializada: ¿Primero el problema menstrual o el problema tumoral?... Las posibles consecuencias negativas ¿quién las asumirá?

Escribir Leyes forzadas por ideologías, trae como consecuencia el “cultivo permanente” de INJUSTICIAS SOCIALES, en muchos casos CONTRA NATURA.

Termino: “¡Mamá!, siento que quizás no te conozca… Siento que sufras por mí…” “¡Siempre te querré, Mamá!” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Familia real versus familia del rey Las hermanas de Felipe VI, y los hijos de estas, no forman parte de la familia real de España ¿Cambio de la Administración Biden respecto a Cuba? Asistimos al inicio de una época de deshielo en las relaciones de ambos países El aborto, el proceso menstrual... las incoherencias Escribir leyes forzadas por ideologías, trae como consecuencia el “cultivo permanente” de injusticias sociales Negociaciones entre rivales históricas (India y Pakistán) en la Cumbre de Shanghái sobre Afganistán Afganistán está una vez más expuesto al campo de juego de vecinos codiciosos e hipócritas Ana Botín versus Putin Pablo Alejandre Calviño, Badajoz