​Descubre todo el potencial de tu sonrisa

lunes, 16 de mayo de 2022, 17:28 h (CET) “Una sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”. Cuánta verdad encierra este proverbio escocés, porque sonreír es mucho más que un simple gesto: es nuestra mejor tarjeta de presentación. Con una sonrisa transmitimos alegría, ponemos en marcha las emociones positivas, comunicamos mejor y nos facilita las habilidades sociales. Además, no existe nada tan favorecedor como un rostro que dibuja una bella sonrisa.



Es evidente que existen muchas razones para sonreír. Sin embargo, no todo el mundo se siente cómodo ni seguro exhibiendo su sonrisa, ya que muchas muestran defectos que acomplejan a quienes las poseen.



Una de las mejores formas de asegurar una bella sonrisa es mantener unos hábitos correctos y constantes de higiene bucal y no olvidarnos de visitar al especialista con cierta frecuencia. Aunque existen problemas y antiestéticas imperfecciones que requieren de otro tipo de soluciones.

Solemos sentirnos deslumbrados ante las sonrisas perfectas de actores, actrices, personajes famosos, modelos, etc., y tendemos a pensar que se trata de un deseo inalcanzable o privativo solo de unos pocos. Sin embargo, armonizar la forma de los dientes, lograr que luzcan blancos, remodelarlos y mejorar su forma, su superficie o su longitud es solo cuestión de ponerse en las mejores manos.

El doctor Carlos Saiz Smile es uno de los profesionales de la odontología más reconocidos en el ámbito de los tratamientos de diseño de sonrisas y estética dental. Es ampliamente conocido por celebrities de todo el mundo, especialmente por su tratamiento estrella: las microcarillas dentales sin tallado dental, una técnica capaz de transformar por completo una sonrisa.

Las microcarillas dentales sin tallado dental suelen aplicarse en los casos de fractura del diente o con el fin de conseguir un efecto estético en los dientes cuando son irregulares, desiguales o no poseen el tamaño deseado. Los resultados con este tipo de tratamiento son espectaculares y, al realizarse sin tallar, no causan ningún tipo de agresión en la superficie dental. Además, tampoco requieren de pinchazos ni de incómodos moldes. Con este tratamiento, en tan solo tres semanas se consigue el resultado esperado.

El blanqueamiento dental, la cirugía plástica de encía, la ortodoncia invisible o el contorneo dental son, entre otros, algunos de los tratamientos destacados que también se aplican en las clínicas del doctor Carlos Saiz Smile.

