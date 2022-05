"Los mangantes" Las urnas son nuestra esperanza Jorge Hernández Mollar

lunes, 16 de mayo de 2022, 08:21 h (CET) Podría ser el título de una novela como la de “Los Miserables” de Víctor Hugo. Pero sería un imposible porque su autor, que no es otro que Pedro Sánchez, está muy lejos de la mínima exigencia intelectual que se requiere.para hacer un relato histórico y novelado de personajes que, como aquellos, representan la realidad viva de la historia de una gran nación como Francia.

Por el contrario, la dramática parodia que está protagonizando Sánchez es la de la España que nos deja “helado el corazón”, como diría Antonio Machado. Los árboles de la pandemia y de la guerra de Ucrania, nos han ocultando el bosque de perniciosas decisiones con las que presidente y sus socios batasuneros y golpistas están desmontando los cimientos de nuestra sociedad.

Produce escalofríos ver la indiferencia con la que la izquierda radical socialista,condiciona el destino y el futuro de España con quienes ayer fueron sus verdugos.Causa también pavor el contemplar, cómo los independentistas catalanes condenados por la justicia, doblegan al Gobierno de la Nación con amenazas y chantajes que ponen en serio peligro la seguridad e integridad del Estado.

Si a esto se le añade el lamentable espectáculo que ofrece el Congreso de los Diputados, alcanzando unos niveles de crispación, zafiedad y vulgaridad inéditos en la larga historia de nuestro parlamento, no resulta exagerado pensar que nuestra democracia está en serio peligro de apagamiento.

Atreverse a decir en sede parlamentaria que los “mangantes hoy no están en el gobierno como sí ocurría con el Partido Popular” es un paso suicida para alejar el diálogo y el entendimiento en las graves cuestiones de Estado. Es también una gran ocasión para que los andaluces el 19 de junio, valoren en qué gobierno de la Junta han estado los “mangantes” condenados por la justicia en el caso de los ERES.



Por otra parte, conviene recordar que “mangar” es además, servirse del Estado y de los impuestos de los contribuyentes para beneficio propio o de su partido. Ministerios fantasmas; Congreso de los Diputados; Consejo de Ministros; Fiscalía General; Abogacía del Estado; Tribunal de Cuentas; CNI y hasta el Defensor del Pueblo, están siendo dinamitados por Sánchez con supermanente utilización partidista.

Siendo esto grave lo más pernicioso es “mangar” las libertades a los ciudadanos como las de educación, de expresión o la libertad ideológica y religiosa. A las leyes como las de Educación o la Eutanasia se quiere sumar la que ha anunciado la “filósofa ”Irene Montero sobre el aborto: ¡solo la mujer puede decidir quien vive o muere en su vientre…!

Casas -Viejas 16/may/22 13:27 h. En la España corrupta ser mangante da lustre. Ser mangante no deja de ser pamplinas, ganas de joder la marrana y meter la picha en el arroz. Lo verdaderamente grave es ese 76% que no cree en la justicia. Que la célebre "sentencia" del jerezano Pedro Pacheco tiene plena vigencia 36 años despues. Eso es lo grave. Se comenta que el TJUE puede nombrar al citado jerezano como Observador Avanzado para Asuntos de Justicia. En ello España se la juega. El citado TJUE sabe que: "En España la justicia es un cachondeo" ha llegado a crear jurisprudencia. Otra solución sería que los 5.500 magistrados , jueces y fiscales en plantilla se dignaran a publicar un comunicado advirtiendo que a partir de Junio no piensan cobrar la nómina. Es decir, que piensan ganarse el sueldo. Y los del Tribunal de Cuentas que ese 87% de parentesco en su plantilla se acabó. Y que Sordo, Pepe Alvarez, los ex Toxo el de los cruceros y el mamón de Candido Mendez informen a los 120.000 liberados sindicales que se presenten en Sanlucas al ser la capital gastronomica de España. Para salir de dudas si distinguen un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas o de Vinaroz. Y en ese plan.

