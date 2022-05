Pasado el 9 de mayo, día de la victoria, sin novedad en el frente ruso-ucraniano, a los medios de comunicación del sistema les ha faltado tiempo para burlarse de Putin por haberle fallado su plan de aprovechar tan significativa efeméride para proclamar la victoria sobre Ucrania, o declararle formalmente la guerra, o intensificar la ofensiva.

No nos dejan muy claro cuál de estas acciones -bien distintas entre sí- es la que maquinaba el líder ruso, pero el mensaje de los medios sí es nítido: Putin no ha podido llevar a cabo su propósito, sea éste cual fuera. Lo cual está muy bien; pero resulta que el Kremlin en ningún momento nos dio pie a suponer que hubiera tal propósito. Más allá de meras conjeturas, no había fundamento sólido para ese pronóstico. Pero nuestros esclarecidos periodistas y analistas, en lugar de reconocer el error en sus predicciones, las sostienen aduciendo que Putin ha fracasado. Eso es lo que yo llamo "honradez intelectual", sí, señor.