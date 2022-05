Entrevista a The Traffic Lab, ‘hemos creado el set de herramientas perfecto para los profesionales del marketing que están comenzando’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:27 h (CET)

The Traffic Lab es una agencia de funnel marketing con una excelente trayectoria en lo que se refiere a consultoría y desarrollo de campañas en distintas disciplinas de marketing. Acumulan más de 30 años de experiencia y han sido galardonados con distintos premios internacionales.

Recientemente, han lanzado al mercado un set de herramientas para profesionales del funnel marketing: LabTools Suite. Con motivo de ello, se le ha preguntado a sus fundadores, Marcos de León y Juan Manuel Samos:

¿De dónde surge la idea de crear este set de herramientas?

MdL: Tras muchos años en el sector, ofreciendo a nuestros clientes las soluciones más eficaces para transformar sus negocios mediante funnels de marketing, hemos llegado a conocer en profundidad las herramientas realmente imprescindibles.

JMS: Nuestra propia experiencia ha sido fundamental, ya que no encontrábamos una herramienta “todo en uno” que incluyese todo lo necesario para hacer funnels profesionales, siempre estábamos ampliando planes o comprando más herramientas, así que decidimos crearla.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de LabTools?

JMS: LabTools ha sido el fruto de mucha investigación, pruebas y más pruebas, para dar respuesta a los requerimientos de muchos profesionales del marketing, traffickers, afiliados, etc. que han solicitado nuestra ayuda en la elección de las herramientas que necesitan.

MdL: Por eso hemos incluido en una sola herramienta todo lo necesario: creador de funnels, automatizador de email, CRM, facturación, e-commerce… siempre pensando en el profesional y en su comodidad.

¿En qué se diferencia LabTools de otras herramientas similares?

MdL: Estamos orgullosos de haber creado un set de herramientas con todas las ventajas y eliminando las desventajas de todo lo que hay en el mercado, igualando e incluso mejorando en prestaciones a otras herramientas que cuestan cuatro veces más… y no lo decimos por decir, sino que se puede comprobar porque se puede probar gratis.

¿En qué otras herramientas os habéis basado?

JMS: Hemos pensado mucho en los profesionales que empiezan, los que utilizan Clickfunnels, ITOFunnels o similares, porque sabemos que, sobre todo al principio, necesitan reducir al máximo su inversión en herramientas. A partir de ahí, nos propusimos ofrecer todo lo necesario para que, aunque su negocio crezca, no tengan necesidad de ampliar planes o comprar más herramientas.

¿Qué garantía ofrece The Traffic Lab?

MdL: No queremos que haya riesgos ni compromiso para nuestros clientes, por eso ofrecemos un mes gratis para probar LabTools y la posibilidad de darse de baja en cualquier momento y no pagar nada, sin preguntas.

JMS: hemos intentado ofrecer lo mejor y sinceramente creo que lo hemos conseguido, anticipándonos y solucionando los inconvenientes que presentan otras herramientas: subdominios o contactos ilimitados, soporte en español, exportación de funnels, etc.

Se puede probar LabTools Suite Gratis y ver toda la información en su página web.



