Eduardo Guerrero, el bailaor español que triunfa en medio mundo, recibe el Premio Lorca de Flamenco 2022 El bailaor está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera Redacción

jueves, 12 de mayo de 2022, 12:48 h (CET) Eduardo Guerrero, el bailaor gaditano que ha conquistado ya a medio mundo, acaba de recibir de la mano de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía el Premio Lorca en la Categoría de Mejor Intérprete de danza flamenca por su espectáculo Debajo de los Pies, el más personal, transgresor y ambicioso de su carrera.

Eduardo Guerrero empezó a bailar en la escuela de Carmen Guerrero cuando tenía tan solo seis años. Fue allí donde empezó a construir los cimientos de su danza para pasar después a su desarrollo y formación en profundidad. Así pues, Guerrero se formó en el Conservatorio de Danza de Cádiz, donde estudió Danza Española, estudios que, posteriormente, amplió con formaciones en danza contemporánea y clásica.

Es importante señalar que Eduardo Guerrero ha llevado el flamenco mucho más allá. Con un estilo vanguardista y unos espectáculos rupturistas y muy modernos, el gaditano ha conseguido posicionarse como uno de los bailaores de nuestro país más aclamados y admirados por la crítica y el público.

Con una larga trayectoria a sus espaldas, en 2011 el bailaor gaditano recibe el Primer Premio del Concurso Coreográfico de Conservatorios Profesionales con su coreografía “Mayo”.Es, a partir de entonces, cuando empieza su carrera en solitario con espectáculos que triunfan no solo en España, sino más allá de nuestras fronteras, llegando a países como México, Colombia o EEUU.A este premio se le suman otros de gran prestigio como el Primer Premio de baile Desplante 2013, entre otros.

Todo esto ha hecho que Eduardo Guerrero haya sido galardonado con el Premio Lorca este mismo miércoles 11 de mayo, en una ceremonia celebrada en el Teatro Alhambra de Granada. Además, su espectáculo Debajo de los Piesestaba nominado a 6 premios que ponen en reconocimiento su trayectoria, trabajo y éxito en el mundo de la danza y, en particular, del flamenco, tanto a nivel nacional como internacional.

Cabe destacar que, en la actualidad, el artista contemporáneo sigue triunfando en medio mundo y solo en los últimos meses ha recorrido con su gira países comoDubái, donde se celebró este pasado enero la Expo Dubái 2020,Bogotá, NY, Miami, Chicago… Además, próximamente aterrizará con sus espectáculos en otros como Rumanía, Alemania o Francia.A esto, su gira internacional se combina con la nacional y en los próximos días le podremos ver en ciudades como Granada o Gijón, a las que le sumamos también el Teatro Real de Madrid, donde actuará los próximos 19 y 20 de mayodentro del ciclo Flamenco Real, en un espacio con tanto prestigio y donde, además, el bailaor ya ha actuado en más de una ocasión.

“Ahora mismo estoy totalmente volcado en mi espectáculo Debajo de los Pies que tantas alegrías me está dando. Este espectáculo ha marcado un antes y un después en mi carrera, siendo el más personal y transgresor de la misma. De cara a los próximos meses, seguiré llevándolo por todo el mundo y eso me hace muy feliz””, afirma Eduardo Guerrero.



