Diez años con las directoras africanas: diez películas para celebrarlo. Vuelve a Madrid la muestra Ellas son Cine La muestra tendrá lugar en la Sala Berlanga, el cine de la fundación SGAE, entre el 17 y el 21 de mayo Redacción

miércoles, 11 de mayo de 2022, 11:05 h (CET) Por décimo año consecutivo, la Fundación Mujeres por África ofrece la muestra Ellas son Cine, este año, en el marco de la cumbre Los Puentes de las Mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global. Organizada por la fundación y comisariada por Guadalupe Arensburg, para celebrar los diez años de la muestra, se proyectarán diez títulos en lugar de los cinco habituales. Diez películas realizadas por directoras africanas con las que damos a conocer una visión plural, innovadora y feminista del panorama cinematográfico africano.

La muestra tendrá lugar en la Sala Berlanga, el cine de la fundación SGAE, ubicado en la calle Andrés Mellado de Madrid, entre el 17 y el 21 de mayo. Todos los días habrá una doble sesión a las 18:00 y a las 20:00 horas. En el primer turno se proyectarán algunas de las mejores películas que han pasado por Ellas son Cine durante las nueve ediciones anteriores, mientras que todos los días a las 20:00 horas se podrá disfrutar de grandes películas inéditas en el ciclo, aunque a diferencia de otros años, se han incluido películas de otras décadas para darle una perspectiva más amplia a las realidades mostradas.

Ellas son Cine contará además este año con la presencia de las directoras Nadia El Fani, cuyo documental Même pas mal inauguró la primera edición de la muestra; Machérie Ekwa Bahango, de la República Democrática del Congo, directora de Maki’la, proyectada en la séptima edición de la muestra; la namibia Desiree Kahikopo-Meiffret, autora de The White Line, proyectada en la octava edición del ciclo; y la nigeriana Nadine Ibrahim.

El martes 17 de mayo se inaugurará la muestra con I Am Not a Witch, de la zambiana Rungano Nyoni. Película multipremiada de 2017 que, entre otros, obtuvo un premio Bafta y el British Independent Film Award a Mejor Director. A continuación, podrá verse Samt el qusur (Les silences du palais), de la tunecina Moufida Tlatli. Este drama intimista de 1994 está considerado el primer largometraje de ficción dirigido por una mujer en el mundo árabe.

El miércoles 18 se proyectará Nommer 37 en el primer pase, un intenso thriller sudafricano de tintes hictchcockianos dirigido por Nosipho Dumisa. Mientras que a las 20:00 se podrá asistir a L’enfant endormi, la película marroquí de Yasmine Kassari que en 2004 compitió en el Festival de Venecia y fue ganadora en el Festival de Mar del Plata de 2005. Se trata de un angustioso drama sobre la inmigración y la espera, con elementos de realismo mágico.

La programación del jueves 19 está marcada por la música y la danza. Comienza con À peine j’ouvre les yeux, de la tunecina Leyla Bouzid, una película vitalista de 2015 sobre el despertar a la edad adulta de una joven rebelde e inconformista. Más tarde podrá verse Farewell Amor, película de 2020 dirigida por la tanzana Ekwa Msangi que a través de la danza cuenta la historia de reconciliación de una familia inmigrante en Estados Unidos.

Para el viernes 20 de mayo está reservada el segundo turno a Bonne mère. Segundo largometraje de la actriz y directora Hafsia Herzi, y película inédita en nuestro país, a pesar de que ganó el premio en la sección Un certain regard a Mejor Reparto en la edición de 2021 del Festival de Cannes. En el primer turno, a las 18:00 horas, se proyectará el drama nigerino Zin'naariya!(The Wedding Ring), película de 2016 dirigida por Rahmatou Keïta.

El sábado, a las 18:00 horas, llega el turno de Ila Akhir Ezzaman (Jusqu'à la fin des temps), película argelina de 2017 dirigida por Yasmine Chouikh, que cuenta una historia de amor de la tercera edad en el mundo árabe, un tema casi inédito en el cine magrebí. La muestra se cerrará a las 20:00 horas con Atlantique, película ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2019. Dirigida por la franco-senegalesa Mati Diop, Atlantique es una historia de pobreza, desigualdad social e inmigración con tintes de cine fantástico y de terror, una propuesta original y arriesgada que la ha hecho merecedora de múltiples e importantes galardones.

Si hay un punto en común entre las películas proyectadas en esta décima edición es su contribución a la construcción de puentes entre África y el resto del mundo a través de una mirada femenina, feminista e igualitaria. En un mundo tan globalizado como el que habitamos, se hace necesario establecer redes de comunicación fructíferas y prósperas que vayan más allá del desarrollo comercial y tenga en cuenta el componente humano. De forma paralela a la cumbre Los Puentes de las Mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global, que se celebrará el 19 y 20 de mayo, el ciclo Ellas son Cine también busca intercambiar experiencias y pensamientos que inspiren propuestas para una transformación positiva de nuestras sociedades.

El mundo del audiovisual desempeña un papel muy importante en la ruptura de modelos que son un obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres. De ahí que la Fundación Mujeres por África haya considerado este ámbito como uno de especial importancia en su plan de acción.

La Fundación Mujeres por África, creada en 2012 por la ex vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, y presidida por ella misma, tiene en marcha en estos momentos más de veinte proyectos en educación, salud, liderazgo femenino o desarrollo económico y trabaja en red con mujeres de todos los países del continente.

