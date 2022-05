“La OMT siempre apoyará el turismo de movilidad sostenible que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente” Entrevista a Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:13 h (CET) 1. ¿Qué papel tiene el turismo en el desarrollo de una movilidad más sostenible en el mundo? El turismo desempeña un papel fundamental para contribuir a la preservación y conservación del medio ambiente, dando un uso óptimo a los recursos medioambientales, consiguiendo viajes de más bajas emisiones y protegiendo la biodiversidad, como elemento fundamental del desarrollo sostenible.

2. El transporte es uno de los ejes de la actividad turística, pero es también uno de los sectores objetivos de la descarbonización, ¿cómo cree que se debe dar ese proceso sin afectar al turismo? Ese proceso se debe hacer en todo momento en cooperación transversal entre los sectores del transporte y del turismo para que la actividad turística se transforme realmente y participe en la acción climática.

En este sentido, la OMT lanzó la Declaración de Glasgow para la Acción Climática en el Turismo: Un compromiso con una década de acción climática para cada parte del sector.Los 520 firmantes que registramos hasta finales de abril de la Declaración (empresas turísticas, destinos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación) se comprometen a acelerar su acción climática al reducir sus emisiones a la mitad para 2030 y alcanzar el nivel cero a más tardar en 2050.

3. En los últimos años la OMT ha trabajado esquemas para un turismo más sostenible, ¿qué aspectos hacen referencia a la movilidad? La OMT lidera el Programa de Turismo Sostenible One Planet, con los gobiernos de Francia y España como codirectores y en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta iniciativa recoge recomendaciones para la Transición a una Economía Verde de Viajes y Turismo, que fue acogida en mayo de 2021 por los ministros de Turismo del G20.

4. ¿Puede comentar algunos ejemplos conocidos de afiliados a la OMT con avances en el desarrollo sostenible?

IBERIA (España): el Grupo Iberia, CEPSA e Iberia Express han firmado un acuerdo estratégico con el objetivo de descarbonizar el transporte aéreo. El acuerdo contempla otras alternativas energéticas, como el hidrogeno renovable y la electricidad, para fomentar la movilidad sostenible en aeronaves y flotas terrestres.

IATA (Switzerland): los miembros deIATA en octubre 2021 aprobaron una resolución en su Asamblea General en la se comprometieron a eliminar las emisiones de carbono de sus operaciones para el 2050.

ALL NIPPON AIRWAYS (Japón): En octubre 2021 lanzaron la SAF (Sustainable Aviation Fuel) Flight Initiative, en colaboración con empresas líderes del sector, con el objetivo de promover la sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2.

MSC Cruises (Switzerland): han desarrollado un programa hacia la sostenibilidad que se basa en reducir la huella ambiental de los cruceros, promover diversidad e inclusión, asegurar un impacto positivo en las comunidades locales costeras, y buscar productos y servicios de manera responsable y sostenible.

IFEMA MADRID (España): será la anfitriona del Congreso Global Mobility Call, que se celebrará los días 14-16 de junio 2022. El objetivo es el de dinamizar la aplicación efectiva de los fondos europeos de recuperación en el ámbito de la movilidad española basado en la sostenibilidad.

DUY TAN UNIVERSITY (Vietnam): en Q3 van a organizar una Conferencia Temática, que será apoyada por AMD/OMT y ha sido incluida en el Programa de Trabajo 2022 de AMD, sobre movilidad sostenible, accesibilidad y turismo responsable. El foco será en generar conocimiento y compartir ideas sobre sistemas de transporte de bajas emisiones de carbono.

5. Global Mobility Call tiene entre sus objetivos situar a España y Madrid, donde la OMT tiene su sede, en referencia internacional de la movilidad sostenible, ¿qué sinergias cree que puede la OMT tener con GMC a largo plazo? La Organización Mundial del Turismo siempre apoyará iniciativas como la Global Mobility Call que avancen en el turismo de movilidad sostenible para que genere un impacto significativo sobre la calidad del aire, del agua, de la salud y la cultura. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “La OMT siempre apoyará el turismo de movilidad sostenible que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente” Entrevista a Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Récord en Reino Unido: al menos 25 candidatos de habla hispana y portuguesa en estas elecciones Representan a los seis grandes partidos de Gran Bretaña Médicos del Mundo alerta por la salud mental de la población ucraniana desplazada: "Son los más vulnerables" "La gente se siente avergonzada de pedir apoyo. Hasta hace dos meses tenían sus casas, sus trabajos, su vida, y ahora solo experimentan la pérdida" Nuevo proyecto de Ley en Brasil para verificar las identidades de los jugadores de lotería Intentará prevenir que los juegos de azar y loterías puedan ser utilizados para lavar dinero Sanidad incorporará programas de salud en Honduras que beneficiarán a 80.000 familias El objetivo es mejorar la vida de la población hondureña a través de la cooperación