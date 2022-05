Las mejores cuentas remuneradas. Tipos, características y ventajas Encuentra las mejores cuentas remuneradas según su tipo, características y ventajas únicas Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:25 h (CET) Mejores cuentas remuneradas

Una cuenta remunerada es un tipo de cuenta bancaria que ofrece rentabilidad por el dinero y ayuda a ahorrar al usuario a su ritmo. A continuación, indicaremos cuáles son las mejores cuentas remuneradas y que debes de tener en cuenta antes de contratar uno de estos servicios.

¿Cuáles son las mejores cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas, ya no son lo que eran antiguamente. En la actualidad, para que el banco pague un interés atractivo por los ahorros del usuario, se debe de aceptar una fuerte vinculación: domiciliar la nómina, mantener cierto saldo en productos del banco, domiciliar algunos recibos etcétera.

Sin embargo, siguen existiendo en algunas cuentas remuneradas sin nómina y sin comisiones. Estás no ofrecen una alta rentabilidad, pero te dan la posibilidad de ahorrar poco a poco y sin ningún coste extra por el mantenimiento. Los bancos españoles que suelen ofrecer este tipo de servicio son las cuentas de Bankinter y Openbank.

¿Qué es una cuenta remunerada?

Una cuenta remunerada es un tipo de cuenta que paga intereses sobre el dinero que se ha depositado en ella. En el mercado financiero, existen dos tipos de cuentas que ofrecen esta relación con objetivos bien diferenciados.

● En primer lugar, las cuentas corrientes remuneradas para el día a día son aquellas que además de ahorrar pueden realizar otro tipo de operaciones como transferencias, pagar compras con la tarjeta de débito o creditos rapidos con asnef, pagar recibos o recibir la nómina. ● En segundo lugar, existen las cuentas de ahorro que son exclusivamente para ahorrar dinero.

En ambos casos, este tipo de cuentas tienen el capital garantizado y están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos de España o del país en el cual esté situada la entidad bancaria. Si eres un ahorrador y no quieres poner en riesgo tu dinero, las cuentas remuneradas pueden ser útiles a largo plazo.

¿Cómo elegir la mejor cuenta remunerada?

A continuación, te indicamos algunas características principales que deben de tener tu cuenta remunerada para que sea la mejor opción:

● Comisiones. La primera información que debes de preguntar a la entidad bancaria es saber si la cuenta remunerada cuenta con comisiones bancarias. ● Rentabilidad. La remuneración de la cuenta es una de las características principales de este tipo de producto financiero. Por este motivo, cuanto más rentable sea más intereses ganarás a largo plazo. ● Plazo. Es el periodo de tiempo en el cual se pagan los intereses. Algunos de este tipo de cuentas no se fija en un plazo determinado mientras que otras cuentas solo pagan intereses durante un tiempo. ● Saldo máximo y mínimo. Este tipo de cuentas corrientes remuneradas suelen tener un límite máximo sobre el cual se aplican los intereses. ● Vinculación. Algunas cuentas remuneradas te obligarán a cumplir una serie de requisitos como domiciliar tus ingresos durante algún periodo de tiempo, realizar pagos con tarjeta o contratar algunos servicios bancarios.

Ventajas de las cuentas remuneradas

Los principales beneficios de las cuentas remuneradas en España son los siguientes: ● Alta rentabilidad. ● Disponibilidad inmediata. ● Sin comisiones. ● Capital mínimo garantizado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.