"Sí a la vida" Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

martes, 3 de mayo de 2022, 08:44 h (CET) Miles de personas llenaron las calles de Madrid el domingo 27 de marzo para decir una vez más "sí a la vida" y dar un testimonio a contracorriente, en medio de una sociedad que vive indiferente, cuando no con complacencia, las políticas cada vez más agresivas de desprotección y ataque a la vida humana, y de estigmatización de aquellos que, desde la recta razón y el sentido común, se oponen a todo cuanto proviene de la cultura de la muerte.



En la estela del Día Internacional de las personas con Síndrome de Down y de la Jornada Mundial de la Vida, celebradas unos días antes, la manifestación volvio a ser un ejemplo de civismo y una respuesta valiente de la sociedad civil, que quiere seguir despertando tantas conciencias adormecidas. Su labor es encomiable y decisiva para seguir defendiendo a los que no tienen voz y que son muchas veces ignorados y atacados por aquellos que presumen de defender a los más vulnerables.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

